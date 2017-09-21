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Apple’ın onuncu yıl anısına çıkardığı ve 1000 dolar gibi sembolik bir fiyata sahip olan iPhone X modeli için kullanıcılar şimdiden sabırsızlıkla bekliyor. Home butonu kaldırıldı ve cihazı kullanmak zorlaştı. Artık parmak izi yerine ön kameraya bakıp yüz taramayla onay vermek şart oluyor.

Android: iPhone Dışındaki Cihazlarda Face ID Kullanmak

Apple’ın veri doğrulama sistemine Touch ID sonrasında benzer biçimde Face ID adı veriliyor. Özel kameralar ve ışıklarla canlılık analizi yapılıp yüz taranıyor ve kıvrımlarına göre doğrulanıyor. Bu aslında yeni değil ve Android kullanıcılarına seneler önce sunulmuştu ama parmak izi kullanmak pratik ve hızlı olduğu için yüz tanımlama pek ön plana çıkmamıştı. Android 5.0 ile gelen akıllı kilit sistemine yüz tanıma eklenebiliyordu ve Samsung kullanmıştı.

Android Akıllı Kilit

Android 5.0 ve sonrasında ayarlar içinde yer alan ekran kilidi bölümüne akıllı kilit eklenebiliyor. Bu sadece yüz tanıma değil, cepte taşıma algılama, Bluetooth cihazlarla eşleşme, güvenilir yer konumu gibi bileşenlere de sahip. Yüz tanıma için ön kameraya bakıp güvenilir yüzler ekleyebilirsiniz. Elbette parmak izi ve PIN ekleme seçenekleri hala var ama sadece karanlık vb yüzünden yüz tanıma sonuç vermezse kullanacaksınız.

Ne derece güvenli olduğu sorgulanıyor çünkü bazıları fotoğraf gösterip ya da video izleyip aşmayı başardılar. Face ID ise kızılötesi alıcı ve diğer seçeneklerle daha güvenli hale geldiğini söylüyor. Ayarlar içinden ekledikten sonra birkaç kez yüz ekleyip doğruluk payını arttırabilirsiniz.

Artık ekran kilidi devreye girdikten sonra telefonu kaldırınca ekran kilidi altında ufak bir yüz sembolü gelecek ve bu esnada ön kamera yüzünüzü arayıp bulunca tarayacak ve elindeki içerikle kıyaslayacak. Doğrulama işlemi cihaza göre birkaç saniye sürebilir yani parmak izi kadar hızlı açmayabilir. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.



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