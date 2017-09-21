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Android cihaz kullanan ve sık yolculuk edenler farklı cihazlar arasında geçiş yaparken zorluklar yaşayabilirler. Bildirimleri görmek, bataryayı takip etmek, arama yapıp cevaplamak zor olabilir. Kayıtlı cihazlarınızdan veri çeken bir sistemle sadece SMS göndererek işinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Android: SMS Göndererek Cihaz Kontrolü

Böylece SMS göndererek bir diğer cihazdaki GPS özelliğini açabilir, bildirimleri elde edebilir ve cevapsız aramaları görebilirsiniz. Bu uygulamanın en iyi yanıysa internet erişimi bile gerekmeden sadece SMS ile sonuca gidiyor olması.

Ücretsiz olarak indirin ve kurduktan sonra çalıştırın. Elbette ana ekranda oturum açmak için bilgi girmeniz ya da üye olmanız gerekiyor ama Google üzerinden de oturum açabilirsiniz.

Amacınız uygulamayı üye olmadan kullanmaksa alttaki sadece ziyaretçi olarak kullan satırına basabilirsiniz. Sonraki adımda güvenlik için bir parola seçin ve girin. Uygulamanın istediği izinleri vermelisiniz ki cihazdaki verileri okuyabilsin.

Uygulamanın ana sayfasında çok sayıda fonksiyona ait butonlar var. Bunlar aslında SMS ile gönderilebilecek komutlar. İstediğiniz komutu seçin ve gönderin. Örneğin Wi-Fi açma komutu. Diğer telefondan, gösterilen SMS’si girin. Parola olarak belirlediğimiz parolayı girmemiz gerekiyor. Örneğin:

gönderince Wi-Fi açılacak, sessize geçecek ve batarya seviyesini bildirecek. Böylece internet bile olmadan diğer telefonunuzu uzaktan kontrol edebilmiş oldunuz. Diğer komutlar için uygulama ana sayfasında yer alan seçeneklere bakabilirsiniz. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.



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