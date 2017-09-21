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Bugün dağıtıma sunulan iOS 11 sürümüyle birlikte bazı yenilikler kullanıcıların hayatına girdi. Apple’ın Kontrol Merkezi adı ayar düzenleme özelliği artık üçüncü nesle terfi etti ve yenilikler eklendi. Kontrol Merkezi artık tek sayfadan oluşuyor ve genişletilebilir widget’lar içeriyor.

iOS: iOS 11 İle Gelen Özelleştirilebilir Kontrol Merkezi

Bu nedenden ötürü alıştığınız seçenekler artık farklı yerlerde bulunuyor ve yeniden keşfetmek gerekiyor. Yeni genişletilebilir widget’lar sayesinde daha kompakt görünüyor. Ek menüleri görmek adına uzun basabilir ya da 3D touch kullanabilirsiniz.

Sol üstte uçak modu, Wi-Fi, Bluetooth ve GSM sembolleri var ama artık widget halindeler. Bunlara tıklayıp özelliği açıp kapamak mümkün. AirDrop özelliğini burada bulacaksınız. Buna tıklayıp hangi kişilere izin verildiğini seçebilirsiniz. Kişisel hotspot özelliği de burada.

Sağ üstte müzik widget’ı var ve çalan şarkının açıklamasını gösteriyor. Butonlara basıp şarkı değiştirmek de mümkün. 3D touch yapınca genişliyor ve ses de değiştirilebiliyor. Sağ üst köşesindeki AirPlay sembolü bulunuyor.

Home widget sayesinde HomeKit onaylı aksesuarlar kontrol edilebiliyor. Genişlettikten sonra kontrol butonlarıyla ışıkları açıp kapatabilirsiniz.

Ses ve aydınlatma seviyesi çubukları yeniden tasarlandı. İnce şeritler yerine kolay kontrol edilen kalın sütunlar var. 3D touch ile basarsanız tam ekran moduna geçerler. Yoksa normal biçimde parmağınızı kaydırın yeter. Aydınlatma alt kısmında gece modu butonu var. Altta kalan diğer seçeneklerin tümü özelleştirilebiliyor.

Ayarlar uygulamasında Kontrol Merkezine girin ve özelleştirme satırına tıklayın. Sıra değiştirme, silme ve ekleme son derece kolay. Bizce şunlar da eklenebilir: düşük güç modu, büyüteç, ekran kaydı, notlar, Apple TV kumandası ve sesli notlar.



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