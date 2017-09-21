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Çok fazla ve gereksiz E-postalar mı alıyorsunuz? Eğer öyleyse posta kutunuzun karmaşıklığını gidermek için size anlatacağımız basit yolu deneyin. Bu sayede posta kutunuzda sizin için önemli olan postaları gün yüzüne çıkartabilirsiniz.

iOS: Tüm E-postaları Bir Kerede Temizleme

E-Postaları bir kerede temizleme işlemini gerçekleştirmeden önce ilk olarak sizin için önemli olan postaları yeni bir klasöre taşımanızı tavsiye ediyoruz. Aksi taktirde önemli postalarınız dahil e-posta kutusunda görülen tüm mailler silinecektir.

Gereksiz ve görüntü kirliliği oluşturan postalardan kurtulmak için ilk olarak Posta uygulamasını açın. Silmek istediğiniz postaların bulunduğu klasöre girin ve sağ üst köşede bulunan Düzenle butonuna basın.

Taşı seçeneğini aktifleştirmek için bir e-posta seçin, Taşı seçeneğine basılı tutun.

Taşı seçeneğine basılı tutarken ilk başta seçtiğiniz e-postanın yanındaki tiki kaldırın. Başparmağınızla Şimdi Taşı düğmesine dokunun. Daha sonraki ekranda ilk e-postanız ve bulunan e-postaların sayısı gösterilir. Bu, tüm e-postalarınızı silmeniz için size gelen tüm e-postaların silindiği anlamına gelir. İşleminizi tamamlamak için Çöp Kutusu’na basın.





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