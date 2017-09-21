iPhone Sahipleri iOS 11 Final Sürümünü İndirebilir!

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Aylar süren bekleyiş sona erdi ve Apple kullanıcılarının uzun zamandır beklediği iOS 11 sürümü final haliyle dağıtıma girdi. Daha önceki senelerde olduğu gibi bu yeni sürümü ilk alan cihazlar Apple’ın geçen hafta ilan ettiği iPhone 8 ve iPhone X modelleri olacak. Bunlar henüz satışta değil ve temin edilemiyor ama iPhone 5S ve sonrasındaki modellere sahip olanlar iOS 11 final sürümüne terfi edebiliyor. Birçok Beta sürümünden sonra istenen kıvama gelen iOS 11 sürümü kullanıma girdi ve ücretsiz olarak indirilebiliyor. 2 GB üstü boyuttaki paketi yazılım güncellemesi olarak indirip kurmak mümkün.

iPhone dışında Apple iPad tablet sahipleri de yeni sürüme terfi edebilirler ki en çok da iPad sahipleri ciddi yenilikler görecekler çünkü geniş ekrana uygun biçimde çoklu uygulama yönetimi, beşik, sürükle bırak içerik taşıma gibi yenilikler sadece iPad ile görülebiliyor. Yeni bir dosya yöneticisi içeren iOS 11 ile Kontrol Merkezi sil baştan tasarlandı. Güncellemeyi almak için ayarlar uygulamasında genel kısmına girip güncelleme kontrol edebilirsiniz. Elbette cihazınızda jailbreak varsa dikkat çünkü güncellemeden sonra kalkıyor olacak! Çok yeni olduğu için şimdilik iOS 11 için jailbreak olanağı yok ve şartsa güncellemeyi ertelemek isteyebilirsiniz.

Notlar uygulaması ve yeni dosya yöneticisiyle ilgili içeriklere sitemizde yer vardık. Aynı zamanda fotoğrafta görüldüğü gibi arttırılmış gerçeklik AR ile ilgili yenilikler de var. Uygulamaların buna destek vermesi gerekiyor. App Store da tamamen yenilendi ve kolaylaştı. Siri ise çok daha akıllı biçimde işliyor. Araç kullanırken sürücü rahatsız edilmiyor. Paralel olarak watchOS 4 ve tvOS 11 de dağıtıma girmiş durumda.



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