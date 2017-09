by Huseyin Oncel

⁠⁠⁠







iPhone X’in ana ekranı görüntüleme jestini Android telefona kazandırmak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. iPhone’un 10. yılında Apple, tasarımla ilgili radikal bir adım attı ve iPhone X akıllı telefonu tanıttı. iPhone X, firmanın yıllardır sürdürdüğü tasarım anlayışından majör farklılıklar içermekte. Neredeyse çerçevesiz yapıdaki ön yüzde ana ekran tuşu da bulunmuyor. Diğer taraftan iOS, Android cihazlarda gördüğümüz yazılımsal navigasyon butonlarına da sahip değil. Bu nedenle iPhone X’te ana ekranı görüntülemek için fiziksel ana ekran tuşunun yerini ekranın alt kısmından ortaya doğru gerçekleştirilen bir kaydırma hareketi almış durumda. iPhone X’in ana ekranı görüntüleme jestini Android telefona kazandırmak isterseniz tanıtacağımız uygulamadan yararlanabilirsiniz.

iPhone X’in Ana Ekranı Görüntüleme Jestini Android Telefona Kazandırmak

iPhone X’te ana ekrana dönmeyi sağlayan jesti sahip olduğunuz Android’li akıllı telefona eklemek için All in One Gestures uygulamasından yararlanabilirsiniz.

Uygulamayı yükledikten sonra bazı erişim izin taleplerine onay vermeniz gerekecek. Bu erişim izinlerini sağladıktan sonra istediğiniz jesti etkinleştirmenin tam zamanı. Alt kısımdan hızlıca hamle yapmak istediğimizden Bottom Area seçeneğine dokunun. Bir alt menü açılacak ve burada Applications, Actions ve Shortcuts listesini göreceksiniz. Hareket için belirtilebilecek kullanılabilir eylemler listesinden Home‘u seçmeniz yeterli. Bu, Actions sekmesinin altındaki ilk seçenek. Artık ekranın alt merkezinde görünen beyaz renkteki tetikleme alanını fark edeceksiniz. Ana ekrana hemen ulaşmak için kaydırma hareketini kullanmaya başlayabilirsiniz. Fakat tablo pek mükemmel görünmüyor, değil mi?

Beyaz, dairesel formdaki tetikleme alanını gizlemek için All in one Gestures uygulamasını açın ve sol üst kısımdaki hamburger menü simgesine dokunun. Personalization > Edge Preferences menüsüne erişin, Opacity‘i % 0 yapın. Jesti kullanmaya devam edebileceksiniz ama beyaz dairesel alan artık görünmeyecektir.

Konuyla ilgili sormak istediklerinizi forum sayfamızdan bizlere iletebilirsiniz.



⁠⁠⁠