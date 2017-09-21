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Samsung’un giriş seviye cihazları arasında yer alan Samsung Galaxy Trend Plus, rakiplerine karşı güçlü bir donanıma sahipti. Samsung Galaxy Trend Plus’ın DLNA özelliği, aynı kablosuz ağda olan ve bu teknolojiye sahip bir TV’ye telefon ekranınızı yansıtmanızı sağlıyordu. Ayrıca Samsung Galaxy Trend Plus’ın 4 GB dahili hafızası var fakat bu alan microSD card desteği ile 64 GB’a kadar genişletilebiliyordu. Bu yazımızda Samsung Galaxy Trend Plus Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de göstereceğimiz adımları uygulayarak cihazınızın orijinal Android sürümüne geri dönüş yapabilirsiniz.

Gerekli dosyalar

Odin

Cihazınıza ait olan orijinal ROM’u buraya tıklayarak bulabilirsiniz.

Samsung Galaxy Trend Plus Stock ROM Yükleme

İlk olarak size vermiş olduğumuz bağlantı üzerinden Odin programını indirin.

İndirmiş olduğunuz Odin programının kurulum işlemlerini gerçekleştirdikten sonra USB hata ayıklama modunu açma kısmına geçin.

USB hata ayıklama modunu etkinleştirmek için Ayarlarda Geliştirilmiş Seçenekler’in gözükmesi gerek. Bunun için ise öncelikle Ayarlara girin ve Cihaz hakkında kısmındaki Yapım numarasına sürekli basın. Bu sayede ”Artık bir geliştiricisiniz” uyarısı geldiğinde Ayarlar kısmına geri dönün ve Geliştirici Seçenekleri kısmına girerek USB hata ayıklama modunu aktif hale getirin.

Sonrasında ise Samsung Galaxy Trend Plus’ı kapatın ve Ses kısma, Güç, Home tuşlarına aynı anda basarak Download mod’a geçişini sağlayın. Download mod ekranı geldiğinde ise bir kez Ses arttırma tuşuna basın ve USB kablo yardımıyla cihazı, bilgisayarınıza bağlayın.

Odin, Samsung Galaxy Trend Plus’ı algıladığı zaman, sol üst tarafta görmüş olduğunuz ID:COM yazısının altındaki kutunun rengi değişecektir.

Devamında ise sağ tarafta görmüş olduğunuz AP kısmına basarak .tar.md5 uzantılı ROM dosyanızı seçin. Son olarak Samsung Galaxy Trend Plus Stock ROM yükleme işlemini başlatmak için, Start butonuna basın.

Yükleme işlemi tamamlandığında sol üstte yeşil renkteki PASS! yazısını göreceksiniz. Konu ile ilgili sorularınız var ise forum sayfamızı ziyaret ederek uzmanlarımızdan 7/24 destek alabilirsiniz.





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