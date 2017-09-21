Zordaki HTC’nin Yarısını Google Satın Aldı

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Senelerden beri One modeliyle elde ettiği çıkışı bir türlü tekrar edemeyen Tayvan merkezli HTC, sonunda baskılara dayanamadı ve mobil bölümünün yarısını Google’a satmayı kabul etti! Firmanın son zamanlarda akıllı telefonlarından çok Vive adlı sanal gözlükleriyle ön plana çıktığı ve para kazandığı biliniyordu. Bu yüzden mobil bölümün zararlarını kapatmakla uğraşan firmanın geleceği parlak görünmüyor ve satılacak deniliyordu. Dün gelen açıklamayla HTC’nin büyük duyurudan ötürü borsada işlemleri durdurduğunu öğrenince satış için yeşil ışık yakıldığını anlamıştık.

Google ve HTC birlikte resmi açıklama yaparak, 1.1 milyar dolar karşılığı HTC mobil ekibinde çalışan 4000 mühendisten yarısının Google saflarına geçeceği belirtildi yani firma satılmadı ama Google için Pixel modellerini geliştirmiş olan beyinler göç etmiş oldu. Böylece HTC’nin acil biçimde yaralarını sarması ve borçlarını ödemesi mümkün olacak yani geçici bir hamle gibi görünüyor. Firmadan iddialı ve ilgi gören cihazlar gelmezse bir kez daha aynı durum tekrar edebilir. Google saflarına geçen yetenekli ekipse yeni nesil Pixel modellerini hazırlıyor olacak. Sizce HTC doğru bir karar mı verdi, yoksa bu saatten sonra düzlüğe çıkması imkansız mı?



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