⁠⁠⁠







Günümüzde internet olmadan yaşam düşünülemez hale geldi. Eskiden PC başına geçip modemin bağlanmasını beklerdik ve telefon faturasını görünce delirirdik. Sonra ADSL geldi ve rahatladık ama mobil değildik. Sonunda internet cebe girdi ve geniş kesimlere ulaştı. İnternetsiz çoğu app işlemiyor!

Android: İnternet Hızını Analiz Eden Meteor Uygulaması

İnternet bağlantısını şart koşan onca uygulama var. Bu yüzden aynı anda çok sayıda uygulama internetten veri alıp verince yavaşlama olabiliyor. Mobil bağlantıda bağlanılan nokta ve aynı anda aktif kullanıcı sayısı önemli ve hız bir anda ciddi fark edebiliyor.

İnternet hızını test etme aşamasında akla gelen çok sayıda uygulama var ve SpeedTest.net popüler ama Meteor uygulaması internet hızını test etmekle kalmıyor, daha fazlasını da sunuyor.

Uygulamayı ücretsiz indirip kurduktan sonra açın ve başlayın. Ardından izin vermeniz ve cihaz konumunu paylaşmanız istenecek. Artık ekran ortasındaki mavi butona basıp test yapabilirsiniz.

Üstte sekmeler halinde hız testi dışında ana panel ve geçmiş raporları var. Hız testiyle indirme ve yükleme hızları, ping süresi hesaplanıyor. Test yaptıkça son sonuçlar yan yana sıralanıyor ve geçmiş içinden görülebiliyor.

Test sonuçlarının alt kısmında uygulama bazında hız değerleri de gösteriliyor. Bunlara tıklayıp detaylar alınabiliyor. Sadece belirli uygulamaların hız performansını test etmek isterseniz bu da mümkün. Sağdaki uygulama ekleme artı butonuna basın.

Ana panelde konum, yapılan test sayısı gibi detaylı istatistik bilgileri var. Seçeneklere girerek yardımcı asistanı kapatabilir ve veri paylaşımını kapatabilirsiniz. Veri ölçüm frekansı da değiştirilebiliyor. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.



⁠⁠⁠





