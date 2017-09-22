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Android Oreo Bluetooth sorunu ve sorunun çözümü için neler yapılabileceğini ele alıyoruz. Android Oreo işletim sistemi Picture-in-Picture modu, geliştirilmiş bildirimler, pil optimizasyonu, adaptif ikonlar gibi çok sayıda yenilik içeriyor. Bazı kullanıcılar Android Oreo güncellemesinin ardından Bluetooth ile ilgili sorunlar yaşadığını belirtmekte. Bluetooth cihazlarla eşleşme, müzik dinlerken bağlantının birdenbire kesilmesi, otomobille bağlantıda sorunlar, Bluetooth aygıt üzerinden telefon görüşmesi gerçekleştirmede sorunlar yaşanabiliyor. Android Oreo yüklü akıllı telefonunuzda Bluetooth sorunu yaşıyorsanız çözüm için aşağıdaki işlemleri deneyebilirsiniz.

Android Oreo Bluetooth Sorunu ve Çözümü

Akıllı Telefonu Yeniden Başlatın

Bluetooth bağlantı sorunu yaşıyorsanız öncelikle akıllı telefonunuzu kapatıp açmayı deneyebilirsiniz. Sorun devam ediyorsa sonraki işleme geçin.

Bluetooth’u Kapatın ve Açın

Bluetooth bağlantı sorunu yaşadığınız Android Oreo’lu akıllı telefonunuzda Settings – Bluetooth menüsüne gidin ve Bluetooth’u devre dışı bırakın. Sonra etkinleştirip tekrar bağlantı kurmayı deneyin.

Eşleştirilen Tüm Cihazları Kaldırın

Akıllı telefonunuza Oreo güncellemesini yükledikten sonra eski yazılım versiyonunu kullanırken bağlantı kurduğunuz cihazları kaldırıp yeniden eşleştirme yapmayı deneyebilirsiniz. Settings – Bluetooth menüsüne gidin ve Bluetooth kapalıysa etkinleştirin. Cihazınızla daha önce etkinleştirdiğiniz aygıtların listesi görülecektir. Her birinin üzerine ayrı ayrı dokunup basılı tutun ve eşleştirmeyi sonlandırın. Bluetooth aygıtları için tarama gerçekleştirin ve eşleştirmeleri yapın.

Wi-Fi’ı Kapatın

Radyo vericisi hem Wi-Fi hem de Bluetooth için ortak olduğundan, her ikisi de zaman zaman birlikte düzgün çalışamayabilir; bu nedenle, diğer Bluetooth cihazlarına bağlanırken sorun yaşıyorsanız Wi-Fi’yi kapatmayı ve ardından Bluetooth’u kullanmayı denemenizi önerebiliriz. Öncelikle Bluetooth menüsüne gidin ve eşleştirilen tüm cihazları kaldırın. Wi-Fi ve Bluetooth’u kapatın. Akıllı telefonu yeniden başlatın ve Bluetooth’u etkinleştirip aygıtlarla bağlantı kurmayı deneyin.

Bluetooth Önbellek ve Verilerini Temizleyin

Settings – Applications menüsüne gidin. Sağ üst kısımdaki üç noktalı simgeye sahip olan butona dokunun. Show system apps‘i seçin. Aşağı doğru kaydırma yapın ve Bluetooth Share‘i seçin. Storage ile devam edin ve Clear Data ile Clear Cache butonlarını kullanın.

Ağ Ayarlarını Sıfırlayın

Settings – System menüsüne erişin. Reset ve Network Settings reset seçeneklerine dokunun. Reset Settings butonunu kullanın. WiFi, Bluetooth ve mobil veri ile ilgili ayarlar sıfırlanacaktır.

Pil Optimizasyonunu Kapatın

Pil optimizasyonunun aktif olması zaman zaman Wi-Fi ve Bluetooth bağlantı sorununa yol açabiliyor. Pil optimizasyonunu kapatmak için Settings – Battery menüsüne gidin ve sağ üstteki üç noktalı simgeye sahip olan butona dokunduktan sonra Battery Optimization‘ı seçin. Bluetooth MIDI service için pil optimizasyonunu devre dışı bırakın.

Yazılım Güncellemelerini Bekleyin

Sahip olduğunuz akıllı telefona özel bir Bluetooth sorunu ile karşı karşıyaysanız sorun muhtemelen yazılım güncellemesi aracılığıyla çözülecektir. Güncellemeleri elle kontrol etmek için Settings – About menüsüne gidip Check for Updates butonuna dokunabilirsiniz.



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