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Windows işletim sistemini kullanıyorsanız büyük olasılıkla antivirüs ya da internet güvenliği paketi kullanıyor olmalısınız çünkü saldırılar çeşitli ve tehlikeler büyük. Mobil dünyada da benzer sorunlar var çünkü mobil kullanımı epey arttı ve tehlikeleri öğrenip gerekli önlemleri almalısınız!

Android: Zararlı Sonuçlar Doğuran Malware Dosyaları

Çok sayıda anti-malware uygulaması var ve bunları geliştiren firmalar malware yani zararlı yazılımlara karşı kalkan temin ediyor. Bu kapsama virüsler dışında solucanlar, truva atları, ajan yazılımlar, reklam ajanları ve fidye yazılımları dahil. Zararlı kodların amacı cihaza giriş elde ettikten sonra kullanıcı verilerini çalmak, başka uygulamaları habersiz indirip kurmak, verileri dışarı sızdırmak, kimi zaman verileri şifreleyip açmak için fidye talep etmek.

Android dünyasında malware

Android dünyasında da benzer sorunlar yaşanabiliyor. Temeli oluşturan Linux çekirdeklerinde belirli açıklar çıkınca güncellemek gerekiyor ama bilindiği gibi Android güncellemelerini almak aylar sürebiliyor. Google bu nedenden ötürü sadece güvenlik güncellemelerini de üreticilere sunmaya başladı yani üreticiler Android sürümü değiştirmeden güvenlik yamalarını kullanıcılara dağıtabiliyor ama sadece en yeni cihazlarda bunu yaptıklarını görüyoruz.

Her ne kadar Google, Play Store ortamına eklenen her içeriği tarıyor olsa bile bazıları sonradan başka sunuculara bağlanıp cihaza veri indiriyor olabilir. Bu yüzden Android cihaz sahipleri koruma uygulaması kurmayı tercih edebilir. AVG, Avast gibi firmaların koruma uygulamaları dosya ve uygulamaları taradığı için eski cihazlarda yavaşlama görülebilir.

Root alarak cihazlarda kontrolü ele geçirmek avantaj olsa da root olan cihaza giren bir malware daha ağır hasara ve daha kolay biçimde meydan verebilir. Bu nedenle şart olmadıkça root almanız önerilmez. Google Play Protect sistemi cihazı internet gezintisi sırasında zararlı linklerden de korur. Bu yüzden bir uyarı görürseniz dikkate alın ve linki açmayın.

APK paketlerini indirip tam sürüm içeriği beleşe getirmek cazip gelebilir ama buna izin verecek biçimde güvenli kaynaklar dışına izin verirseniz malware girme riski artar. Koruma uygulaması kurmadan bilinmeyen kaynaklara onay vermeyin! Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.



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