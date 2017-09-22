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EMUI 5.0 kurulu Huawei akıllı telefonlara Android Oreo teması yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Google yaklaşık bir ay önce Android 8.0 Oreo işletim sistemini resmi olarak tanıttı ve kendi Pixel / Nexus cihazlarına dağıtmaya başladı. Android Oreo işletim sisteminde yeni Picture-in-Picture modu, gelişmiş pil optimizasyonu ve güvenliği artıran Google Play Protect hizmeti dikkatleri üzerine çekti. İşletim sisteminde hızlı boot, iki uygulamayı bir arada çalıştırabilme, bildirim noktaları, Instant Apps olarak anılan ve yüklenmeden kullanılabilen uygulamalar, tamamen yeniden tasarlanmış emoji setleri de var. Bu küçük rehberimizde EMUI 5.0 kurulu Huawei akıllı telefonlara Android Oreo teması yüklemek için ne yapılması gerektiğini ele alacağız. Böylece cihazınıza henüz Oreo güncellemesi sunulmamış olsa da Android Oreo arayüzünü elde edebileceksiniz.

EMUI 5.0 Kurulu Huawei Akıllı Telefonlara Android Oreo Teması Yüklemek

Koyu ve açık renk seçenekler mevcut. Eğer koyu temalardan hoşlanıyorsanız Dark ibareli uygulamayı indirebilirsiniz. Diğer uygulama ise beyaz tonda.

Gerekenler

EMUI 5.0 arayüzünü çalıştıran Huawei akıllı telefon

Google Play uygulama mağazası (Huawei akıllı telefonun Çin versiyonunu kullanıyorsanız öncelikle Google Play yüklemeniz gerekecek.)

Aracın indirilmesi ve kurulum aşamalarının takip edilmesi

İndirmeler

Kurulum Aşamaları

Öncelikle yüklemek istediğiniz pakete üstteki bağlantılar aracılığıyla erişin.

Google Play mağazasında uygulama sayfası açıldığında Yükle butonuna dokunun.

Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın ve talep ettiği erişim izinlerine onay verin.

Tema ön izlemesini göreceksiniz. Install butonuna dokunarak temanın yüklenmesini sağlayabilirsiniz.

Son olarak akıllı telefondaki Themes uygulamasını çalıştırmanız ve cihaza kazandırdığınız yeni temayı seçip Apply butonuna dokunmanız yeterli olacaktır.

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