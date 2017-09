⁠⁠⁠







iPhone ve iPad kullanıcılarının otomatik olarak karşısına çıkan Notlar uygulaması üretkenliğe katkı sağlıyor. iOS 11 güncellemesiyle birlikte Apple tarafından yeni özellikler eklendi ve OneNote ile Evernote uygulamalarına rakip olmasını sağlayacak biçimde güçlendirildi.

iOS 11 İle Gelen Notlar Uygulamasının Kullanımı

Notlar uygulaması Kontrol Merkezi gibi sıfırdan tasarlanmadı ama bazı yenilikler ve kullanışlı özellikler eklendi. Şimdiye kadar sık biçimde Notlar uygulamasını kullanmamışsanız artık iOS 11 sonrasında başlamak isteyebilirsiniz.

Gelişmiş Biçimlendirme Seçenekleri

Notlar uygulaması artık bold, italik, altı çizili dışında üzeri çizili, mono aralıklı, noktalı, liste, numaralı gibi çok sayıda biçimlendirme seçeneği sunuyor. Aralıkları düzenleme imkanı veriyor. En sonunda tablo desteği eklendi ve organize etmek kolaylaştı. Düzenleme yapıp satır ve sütun ekleyebilirsiniz. Hücreler ekleyebilir ve tüm tabloyu kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.

Kimi zaman not alırken çizim yapmak daha mantıklı gelebilir. Notlar artık çizime izin veriyor. Not açın ve aynı nota çizim ekleyin. Önceleri sadece yeni bir not açarak buna imkan vardı. Bir diğer yenilik sık kullanılan önemli notları üst kısma sabitleyebilmek. Notlardaki içeriği korumak istiyorsanız artık kaydırma yaparak kilitleyebilirsiniz.

Açmanıza gerek yok ve notlar listesinde sürükleyip kilit sembolüne tıklamanız yeterli. Elle not alanlar için çizgili görünüm fayda sağlayacak. Artık çizgili defter gibi görüp notları daha düzgün yazabilirsiniz. Ek olarak Apple Pencil başta olmak üzere Bluetooth bağlantılı dijital kalemlere destek veriliyor. Tüm notlarınız Spotlight arama bile bulunabiliyor.

Belgeleri tarayıp not olarak saklamak istiyorsanız tarayıcı sembolüne tıklayın ve işinizi kolaylaştırın. Ardından PDF olarak işaretleyip imza atabilir, düzenleyebilir ya da işaretleme yapabilirsiniz. Notlar arasında sürükle bırak destekleniyor ve kilit ekranındaki notlar desteğiyle hızlı biçimde sonuca gidilebiliyor. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.



