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iOS 11 WiFi sorunu ve sorunun çözümü için izlenebilecek yöntemlere değiniyoruz. iOS 11 güncellemesi çok sayıda yenilik ve özelliğe ev sahipliği yapsa da bazı sorunlara da neden olmakta. iOS 11 yüklenen iPhone ve iPad’lerde WiFi sorunu yaşanabildiği belirtiliyor. iOS 11 kurulumunun ardından kablosuz ağa bağlanma sorunu yaşıyorsanız aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz.

iOS 11 WiFi Sorunu ve Çözümü

Cihazı Yeniden Başlatmaya Zorlayın

iPhone’da bir sıkıntıyla karşılaştığınızda cihazı yeniden başlamaya zorlamanın hiçbir sıkıntısı yok, aksine çoğu durumda sorundan kurtulabilmeniz olası. Güç ve ana ekran butonlarına (iPhone 7 / 7 Plus modellerinde ses azaltma butonu) 10 saniye kadar basılı tutun, ekran kararacak ve Apple logosu belirecektir. Tuşları bırakabilirsiniz.

WiFi Ağını Unutun ve Tekrar Bağlanın

Daha önce bağlanıyor olduğunuz kablosuz ağa bağlanamıyorsanız ilgili ağı unutma seçeneğini kullanabilir ve daha sonra ağa tekrar bağlanmak için dokunup WiFi şifresini girerek bağlanmayı deneyebilirsiniz.

Ağ Ayarlarını Sıfırlayın

iPhone’da Settings menüsüne gidin ve General > Reset yolunu izleyin. Buradaki Reset Network Settings seçeneğine dokunun. Önbellek temizlenecek, DHCP ayarları sıfırlanacak ve diğer ayarlar da temizlenecektir. Birçok ağ bağlantı sorunu bu şekilde geride bırakılabiliyor.

VPN’i Devre Dışı Bırakın

Eğer Settings menüsü ya da bir uygulama aracılığıyla VPN kullanıyorsanız VPN’i devre dışı bırakın. iPhone’da VPN ayarlarını kaldırmak için izlenmesi gereken aşamalara daha önce burada değinmiştik. Eğer üçüncü parti bir uygulama aracılığıyla VPN bağlantısı kuruyorsanız bağlantıyı bu uygulama aracılığıyla kesmelisiniz.

Wi-Fi Networking Services’i Devre Dışı Bırakın

Birçok kullanıcı Settings > Privacy > Location Services > System Services menüsündeki Wi-Fi Networking seçeneğini devre dışı bıraktığında WiFi bağlantı sorununun bittiğini ifade ediyor.

DNS’i Değiştirin

Hizmet aldığınız internet servis sağlayıcısının DNS hizmetinde sıkıntılar olabilir. iPhone’da Google DNS’i nasıl kullanabileceğinizi burada ele almıştık.

Fabrika Ayarlarına Dönüş Yapın

Önceki işlemlerde sonuç alamazsanız iPhone’u iTunes aracılığıyla restore edebilir ve yeni bir iPhone olarak ayarlayabilirsiniz.

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