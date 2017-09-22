Samsung Galaxy A3 (2016) Kullanıcılarının Batarya Çilesi

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Samsung’un tasarımı sayesinde ilgi gören A serisi 2015’ten beri bizlerle ve geçen sene A serisindeki modellere 2016 güncellemesi gelmişti. Bu sene ise 2017 versiyonları kullanıma girdi. Daha uygun fiyatlı ve ufak ekranlı A3 modelinin 2016 versiyonunu alanların başında ciddi bir sıkıntı var. 4.7 inç 720p ekranlı ve 2300 mAh kapasiteli bataryaya sahip bu modelde bataryayla ilgili sorunlar dinmeden artıyor. Kullanıcılardan gelen raporlara göre ana sorun bataryanın tam olarak şarj olamaması. Genelde çoğu kullanıcının şikayeti şarj işleminin asla yüzde 85 ötesine geçememesi.

Samsung Galaxy A3 (2016) Batarya Tam Dolmuyorsa

Önbellek temizlemek, şarj aleti değiştirmek, güvenli modda şarj yapmak ve hatta fabrika ayarlarına dönüş bile fayda etmiyor. Bu nedenden ötürü kullanıcılar sinirli ve Samsung destek hattını meşgul ediyor. Çoğunun ortak görüşü Nougat güncellemesinden sonra gelen bir yazılım hatasının buna neden olması. Samsung’dan resmi bir açıklama gelmemiş olsa da Nougat güncellemesinden sonra beliren bir sorunsa donanımsal değil yazılımsal bir hata olsa gerek yani kolay biçimde bir yazılım güncellemesiyle düzeltilebilir. İddialara göre böyle bir yama geliştirilecek ve servis edilecek ama herhangi bir zaman verilmiyor. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.



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