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Samsung’un, büyümeye devam eden Galaxy S serisinde yerini korumaya devam eden, Samsung Galaxy S6, kaliteli ve şık bir tasarıma sahip. Samsung Galaxy S6’nın hem ince, hem de hafif olan yapısını cihazın arka ve ön kısmında bulunan Corning Gorilla Glass 4 koruyor. Ayrıca Samsung Galaxy S6’yı şarj etmek için bir kabloya ihtiyacınız yok, çünkü kablosuz şarj özelliği sayesinde uyumlu olan pedine yerleşerek şarj oluyor. Öte yandan Samsung Galaxy S6’da bulunan Smart Manager uygulaması, cihazınızın durumunu kontrol etmenizi sağlıyor. Bu yazımızda Samsung Galaxy S6 Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de göstereceğimiz adımları uygulayarak, cihazın orijinal Android sürümüne dönüş yapabilirsiniz.

Gerekli dosyalar

Odin

Cihazınıza uyumlu olan ROM dosyanızı buradan bulabilirsiniz.

Samsung Galaxy S6 Stock ROM Yükleme

Öncelikle Samsung Galaxy S6’nın USB hata ayıklama modunu aktif hale getirmeniz gerek.

Bunun için cihazın Ayarlarına girin ve Geliştirici Seçenekleri bölümünden USB Hata Ayıklama Modunu aktif edin. Eğer Geliştirici Seçenekleri görünmüyorsa Ayarlara tekrar girin ve Cihaz Hakkında kısmından, Derleme Numarası yazan seçeneğe üst üste basın. Ardından Ayarlar menüsünden Geliştirici seçeneklerine girerek USB hata ayıklama modunu etkinleştirin.

Şimdi ise Samsung Galaxy S6’yı kapatın ve Ses kısma, Güç ve Home tuşlarına basılı tutarak Download mod ekranının gelmesini sağlayın. Download modu gelince Ses arttırma tuşuna bir kez basın ve cihazınızı USB kablo yardımı ile bilgisayarınıza bağlayın.

Odin programının sağ tarafında yer alan AP kısmına girerek ROM dosyanızı seçin. Eğer AP‘nin önündeki kutunun üzerinde tik yok ise, kutuya bir kez tıklayın. Son olarak, Samsung Galaxy S6 Stock ROM yükleme işlemini başlatmak için Start butonuna basın.

Yükleme işlemi tamamlandığında Odin ekranının sol üst kısmında, PASS! yazısı sizi karşılayacaktır. Aklınıza takılan sorular varsa veya konu ile ilgili bir sorun yaşadıysanız, forum sayfamızı ziyaret ederek uzman ekibimizden destek alabilirsiniz.





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