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Sony Xperia X ailesinin en küçük üyesi olan Sony Xperia X Compact, boyutuna rağmen işlevi ve donanım özellikleri ile gözleri üzerine çekiyor. Sony Xperia X Compact’ın 23.0 MP değerindeki harikalar yaratan kamerasındaki kendine has deklanşör düğmesi, fotoğraf çekeceğiniz an daha hızlı hareket etmenizi sağlıyor. Ayrıca parmak izi okuyucusunun işlevini, güç tuşuna entegre etmeleri de zaman kaybını önlüyor. Bu yazımızda Sony Xperia X Compact Root atma adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak, cihazınıza vereceğiniz yönetici yetkisi sayesinde Root izni gerektiren uygulamaları rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Gereken uygulama

KingoRoot

Sony Xperia X Compact Root Atma

Öncelikle size vermiş olduğumuz bağlantıdan KingoRoot programını indirin.

İndirmiş olduğunuz KingoRoot programının kurulum işlemlerini gerçekleştirin ve ardından USB hata ayıklama modunu açma işlemine göz atın.

Sony Xperia X Compact’ı bilgisayarınıza bağlamanız için öncelikle USB hata ayıklama modunu açmanız gerek. Bunun için ise Ayarlara girerek, Cihaz hakkında kısmından, Derleme numarası yazan seçeneğe üst üste basın. Bu sayede ekranınıza ”Artık siz bir geliştiricisiniz” uyarısı gelecektir. Tekrar Ayarlar kısmına dönerek Geliştirici seçeneklerine girin ve alt kısmında yer alan USB hata ayıklama modu aktif hale getirin.

Şimdi ise KingoRoot programını açarak USB kablo ile Sony Xperia X Compact’ı bilgisayara bağlayın.

Son olarak Root işleminizi başlatmak için ekranda bulunan ROOT butonuna tıklayın. Şunu da belirtelim ki bu işlem biraz zaman alabilir.

Sony Xperia X Compact Root atma işlemi sonlandığında ekranınıza ROOT SUCCEED yazılı bir ekran gelecektir.

Cihazınızın Rootlu olup olmadığını test etmek için buraya tıklayarak Root Checker uygulamasını indirebilirsiniz. Konu ile ilgili sorun yaşarsanız veya sorularınız var ise forum sayfamızı ziyaret ederek, uzman ekibimizden yardım alabilirsiniz.



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