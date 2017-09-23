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Android‘li akıllı telefonunuza ASUS ZEN UI 4.0 uygulamalarını yüklemek için izlemeniz gereken aşamalara değineceğiz. ASUS’un ZenFone serisi akıllı telefonlarında yer verdiği ZEN UI arabirimi kullanıcıların genel olarak beğenisini kazanmayı başarmış bir çözüm. Firma bir süre önce bu arayüzün 4.0 versiyonunu da kullanıma sunmuştu. ZEN UI’ın daha önceki sürümlerinde çok fazla sayıda uygulama geliyordu ancak ASUS son versiyonda bu konuda iyileştirmeye gitmiş durumda. Daha hafif, temiz ve hızlı bir arayüz ortaya konmuş. ASUS marka bir akıllı telefonunuz olmasa dahi mevcut Android‘li cihazınıza ASUS ZEN UI 4.0 uygulamalarını yüklemek isteyebilirsiniz.

Android: ASUS ZEN UI 4.0 Uygulamalarını Yüklemek

ZEN UI 4.0’daki galeri uygulaması yüz tanımlamaya göre çalışan bir sınıflandırma özelliğine sahip.

Kilit ekranını görüntülediğinizde her defasında farklı bir duvar kağıdı sizleri karşılıyor.

Game Genie oyun deneyimini bir üst düzeye taşımanıza yardımcı oluyor.

Page Maker ile dökümanlardaki önemli kısımları daha sonra kolayca ulaşmak üzere saklayabiliyorsunuz. Aracın bulut depolama desteği de var.

Twin Apps ile sosyal ağ uygulamalarından aynı anda iki tane çalıştırabilmeniz mümkün. Örneğin iki Facebook hesabınız varsa ikisini de aynı anda kullanabiliyorsunuz.

Paketin içinde burada andığımız uygulamalar dışında rehber, launcher, dosya yöneticisi, selfie çekimler için uygulama, hava durumu, ses kaydı, hesap makinesi gibi araçların da bulunduğunu belirtelim.

İndirmeler ve Kurulum

Kurulum için özel bir şey yapmanıza gerek yok. Bağlantıdaki arşiv dosyasını indirip içerisindeki APK dosyalarıyla basitçe kurulum gerçekleştirebiliyorsunuz. Daha önce Google Play dışındaki kaynaklardan uygulama kurulumu yapmadıysanız cihazınızdaki Settings – Security menüsünden Unknown Sources seçeneğini etkinleştirmelisiniz.

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