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Eski bir Android cihaz sahibiyseniz ve bir şekilde değerlendirmek istiyorsanız, eski nesil Android sürümünden ve işlemci yapısından ötürü uyumlu uygulama bulmakta zorlanabilirsiniz. İşe yarar hale getirmek adına Soundseeder Player uygulamasını kurarak kablosuz hoparlöre dönüştürebilirsiniz.

Android: Eski Cihazı Kablosuz Hoparlöre Dönüştürün

Sistemin çalışma prensibi sunucu ve istemci bağlantısını kurmak yani Music Player uygulamasını sunucu olarak çalıştıran cihazınızdan gelen ses akış biçiminde hoparlöre dönüşen Android cihazınıza gönderiliyor. Bağlantı açısından sınırlama yok yani Android yüklü ve Wi-Fi bağlantısını olan istenen sayıda cihaz kablosuz hoparlör olarak sisteme eklenebilir.

UPnP ve DLNA desteği olan uygulama Google Play müziklerini de çalabiliyor. 25 binden fazla radyo istasyonu Dirble.com üzerinden destekleniyor. Cihazınızda destek varsa USB portundan ses çıkışı kullanılabiliyor. Medyaları arşive ekledikten sonra şarkıcı, şarkı, albüme göre sıralamak mümkün. Desteklenen formatlar mp3 dışında mp4, mpa, aac, 3gp, ogg ve flac.

Ekolayzır desteği de olan uygulamada uyku zamanlayıcı ve açılışta otomatik çalma desteği var. Şarkı listeleri eklenebiliyor ve Wi-Fi üzerinden bağlı cihazlar otomatik olarak bulunuyor. Yapmanız gereken SoundSeed oynatıcı uygulamasını eski Android cihaza kurmak ve açarak bir isim vermek. Ağda varsa oynatıcı arayacak ve bulamazsa adını soracak.

Oynatıcı cihazda uygulamayı açın ve sesin diğer hoparlörden geldiğini duyun. Uygulamadaki ses butonuna tıklayarak hangi hoparlörlerden ses geleceğini seçebilirsiniz. Birden çok cihaza aynı anda ses gönderilebilir. Tek yapmanız gereken listeden seçmek ve eşleştirme butonuna basmak.

Eğer hoparlörler arasında eşleştirme sorunu olursa sağ üstte görülen yuvarlak sync butonuna basıp beklemeniz gerekiyor. Alttaki menüden LG adlı hoparlör seçilmiş durumda. Uygulamanın ücretsiz sürümü en fazla iki hoparlör destekliyor ve 15 dakikadan sonra kesiyor. Ayrıca reklam içeriyor. Ücretli sürüm alırsanız reklam ve sınırlamalar kalkıyor. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.



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