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Android‘li akıllı telefonunuzda Instagram Hikayelerini İndirmek için izlemeniz gereken aşamalara değineceğiz. Facebook yayın hayatına başlayalı 10 yıldan uzun bir sürelik zaman dilimi geride kaldı. Facebook’tan önce ve sonra da birçok sosyal ağ hayatımıza girmişti ancak sosyal ağların bu denli geniş kitlelere ulaşmasını Facebook’a borçluyuz. Firma o denli büyüdü ki kendisinden sonra hayata geçirilen Instagram’ı ve anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ı da bünyesine kattı. Fotoğraf, video ve hikaye paylaşımı odaklı sosyal ağ Instagram geçtiğimiz yıl Snapchat’in Stories / Hikayeler özelliğini klonlamış ve bu özelliği kullanıcılarına sunmuştu. Instagram kullanıcıları bu özelliği çok sevdi ve aktif olarak kullanıyor. Android işletim sistemli akıllı telefonunuzda diğer kullanıcıların Instagram Hikayelerini İndirmek isteyebilirsiniz. Bunun için elbette üçüncü parti bir uygulamadan yardım almanız gerekecek.

Android: Instagram Hikayelerini İndirmek

Android işletim sistemli akıllı telefonlarda Story Saver for Instagram uygulaması ile Instagram Hikayelerini İndirmek mümkün hale geliyor. Uygulamayı Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget’a dokunarak akıllı telefonunuza yükleyebilirsiniz.

Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın. Aracın diğer kullanıcıların hikayelerine erişebilmesi için Instagram hesabınızla oturum açmanız gerekiyor. Oturum açınca arayüzde takip ettiğiniz hesapların Instagram story’leri listelenecektir. Takip etmediğiniz kişilerin hikaye / story’lerini indirmek isterseniz arama kutucuğuna başvurmanız gerekecek.

Kaydetmek istediğiniz hikaye fotoğraf veya videosunu seçip Save butonuna dokunmanız yeterli olacaktır. Kaydedilen hikaye fotoğraf ve videolarına galeri uygulamanız aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz ve yorumlarınızı paylaşmak için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.



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