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Android telefondan iPhone’a dosya transferi için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Android işletim sistemli akıllı telefonunuzdan yeni bir iPhone’a geçiş yapacaksanız mevcut cihazınızdaki verilerinizi doğal olarak iPhone’a aktarmak isteyeceksiniz. AnyTrans adlı yazılım ile bu geçişi sancısız ve kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Yazılımda Android’den iOS’e geçiş, iCloud desteği, tüm verileri yedekleme / geri yükleme, video indirme gibi özellikler bulunmakta. Dilerseniz Android telefondan iPhone’a dosya transferi için kullanılabilecek AnyTrans programını daha yakından tanıyalım.

Android Telefondan iPhone’a Dosya Transferi

AnyTrans yazılımı Apple’ın iTunes programına alternatif olarak kullanılabilecek en iyi çözümlerden birisi. iPhone’a dosya aktarmak ve iPhone’daki dosyaları almak için kullanılabiliyor. iOS Mover adlı özelliği Android telefondan iPhone’a dosya transferi işlemini mümkün hale getiriyor.

Yazılım ses, video, resimler, sesli mesajlar, mesajlar ve hatta iOS cihazınızın Safari tarayıcısında bulunan yer imleri ve şifreler de dahil olmak üzere her türlü dosyanın aktarılmasını ve yönetimini destekliyor. AnyTrans’ı kullanarak iOS cihazınızın yedeklerini oluşturup yönetebilir; iCloud hesabınızla bağlantı kurabilir ve iCloud’daki dosyaları çevrimdışı kullanabilmek için bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

AnyTrans’ın tam versiyonu 39.99 USD fiyat etiketi karşılığında satın alınabiliyor. Bir hafta boyunca denenebilen ücretsiz versiyon ne yazık ki günde 50 dosya transferi limiti ile geliyor. Kullanımı oldukça kolay fakat yazılımdan tam anlamıyla faydalanabilmek için tam sürümü edinmek gerek.

AnyTrans’ın en kullanışlı ve en önemli özelliklerinden biri yakınlarda tanıtılan iOS Mover. Şaşırtıcı derecedeki sayıda kullanıcı bu günlerde Android’den iOS’e taşındığından, iOS geçişi özelliği bu kullanıcılar için son derece yararlı olacaktır. Bu özellik tüm dosyaları eski Android cihazınızdan iOS cihazınıza taşımanıza yardımcı oluyor. Ayrıca, bu dosyaları iCloud hesabınıza yedekleyebilir ve her zaman elle aktarmanıza gerek kalmadan sahip olduğunuz herhangi bir iOS cihazından bunlara erişebilirsiniz. iOS Mover özelliği tüm kullanıcılar için tamamen ücretsiz; bu nedenle uygulamayı Android telefondan iPhone’a dosya transferi amacıyla kullanmak için bir lisans koduna ihtiyacınız yok.

Eski Android cihazınızı ve yeni iOS cihazınızı PC’nize bağlayın. AnyTrans bağlanan aygıtları otomatik olarak algılayacak ve aygıtta bulunan tüm dosyaları görüntüleyecektir. Tüm dosyaları Android telefonunuzdan iPhone’a aktarmayı seçebileceğiniz gibi yalnızca istediğiniz ögelerin transfer edilmesini de sağlayabilirsiniz.



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