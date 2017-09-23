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Facebook’un icat ettiği özelliklerden biri olan Messenger’a özel sohbet balonları teknik anlamda önemli bir ilerleme olup diğer uygulamaların üstünde yer alsa bile bazı durumlarda işleri zorlaştırabiliyor. Beliren balonların sayısı arttıkça özellikle ufak ekranlı cihazlar sıkıntılı olabiliyor.

Facebook Messenger Sohbet Balonlarını Kapatmak

Facebook’un Messenger’a bu özelliği neden eklediğini anlamak zor değil. Ne kadar fazla zaman geçirirseniz o kadar dazla reklam gösterilecek ve kazanan Facebook olacak. Bu balonları artık görmek istemiyorsanız kapatabilirsiniz. Elbette Facebook Messenger uygulamasını açarak başlayın.

Sağ üstteki size ait yüze tıklayın ve ayarlara girin. Alta inin ve sohbet balonlarına tıklayıp kapatın.

Artık klasik biçimde diğer uygulamalarda olduğu gibi üstteki bildirim alanına mesaj bildirimi gelecek ve sohbet balonları ekranı kaplamayacak. Tekrar geri açmak isterseniz aynı yere girip aktifleştirebilirsiniz. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.



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