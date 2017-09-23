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Huawei Mate 9 Android Oreo güncellemesi ile ilgili bir gelişme söz konusu. Duruma bakılırsa Huawei Mate 9 akıllı telefon yakın zaman içerisinde Android 8.0 güncellemesini alabilir. Akıllı telefon Android Oreo işletim sistemi versiyonunu çalıştırır şekilde, popüler benchmark uygulamalarından Geekbench’in veritabanına giriş yapmış durumda.

Huawei Mate 9 Android Oreo Güncellemesi

Huawei Mate 9 akıllı telefonun Android Oreo işletim sistemi güncellemesi ile anıldığı ilk haber bu değil. Daha önce Nisan ayında da Huawei’nin Android Oreo güncellemesi ile ilgili çalışmalarını sürdürdüğü basına yansımış ve güncelleme üzerinde Mate 9 akıllı telefonda testler yapıldığı belirtilmişti. Tabii güncellemenin akıllı telefon için ne zaman kullanıma sunulacağını bilmek mümkün değil ancak testlerde sıkıntı yaşanmazsa Huawei Mate 9 kullanıcıları çok uzun süreler beklemeden Android Oreo işletim sistemini kullanmaya başlayabilir.

Kasım 2016’da resmi duyurusu gerçekleştirilen ve Aralık ayında raflardaki yerini alan Huawei Mate 9 akıllı telefon 156.9 x 78.9 x 7.9 mm boyutlarında ve 190 gram ağırlığında. Akıllı telefonun 5.9 inç genişlikli IPS LCD ekranı 1920 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. Cihaza sekiz çekirdek işlemcili Hisilicon Kirin 960 yongaseti güç veriyor. 4 GB RAM, 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi, 256 GB’a kadar kapasitedeki microSD kartların kullanımına olanak tanıyan hafıza kartı yuvası, arka yüzde 20 MP +12 MP çözünürlüklü çift kamera yapısı, ön yüzde 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası, 4000 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler içeriyor. Cihaz kutusundan Android 7.0 Nougat işletim sistemi versiyonuyla çıkıyordu.



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