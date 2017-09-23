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Popüler sosyal ağ uygulaması Instagram‘da uygunsuz yorumları gizlemek için izlemeniz gereken aşamalara değineceğiz. Sosyal medyanın iyi tarafı ve karanlık, iç karartıcı, kötü tarafları var. Troll hesaplar gününüzü mahvedebilecek veya bir paylaşımda yorum savaşı başlatabilecek rahatsız edici yorumlar yazabiliyor. Instagram da diğer sosyal ağlar gibi troll ve kötü niyetli insanlar barındırmakta. Ancak bu sorun Twitter’daki kadar kötü boyutta değil ve Instagram’daki rahatsız edici yorumları engellemek için tedbir alınabiliyor. Instagram‘da uygunsuz yorumları gizlemek oldukça kolay.

Instagram: Uygunsuz Yorumları Gizlemek

Instagram’daki uygunsuz yorumları uygulama ayarlarından kolayca gizleyebiliyorsunuz. Bunun için öncelikle akıllı telefonunuzda uygulamayı açın ve profil sayfanızı görüntüleyin. Sağ üst kısımda bulunan, dişli çark simgesine sahip olan butona dokunun. Uygulama ayarlarının bulunduğu menü açılacaktır. Aşağı doğru kaydırma yapın ve Comments seçeneğine girin.

Comments menüsü altında olumsuz yorumları gizlemek için kullanabileceğiniz birkaç seçenek bulunmakta. Öncelikle Hide Offensive Comments seçeneğini aktive edebilirsiniz. Bu seçeneğin yetersiz kaldığını düşünüyorsanız Enable Keyword Filters seçeneğini etkinleştirebilir ve belirli kelimeleri içeren yorumları otomatik olarak gizleyebilirsiniz. Filtreye dilediğiniz sözcükleri ekleyin. Bu seçenek Hide Offensive Comments özelliğinin yetersiz kaldığı durumlar için oldukça kullanışlı.

Tabii bir de kendisinin yapacağı tüm yorumları engellemek isteyeceğiniz kişiler olabilir. Instagram’da bunun için de bir seçenek bulunmakta. Comments menüsü altındaki Block Comments From bölümünden dilediğiniz kişilerin yaptığınız paylaşımlara yorum yazmasını kolayca engelleyebilirsiniz.

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