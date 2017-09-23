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iOS 11 sürümü en sonunda Final haliyle iPhone, iPad ve iPod kullanıcılarına sunuldu. Yeni sürümle birlikte çok sayıda yenilik geliyor ve Kontrol Merkezi gibi alanlar yeniden tasarlanıyor. Apple’ın kendi geliştirdiği uygulamalarda karanlık modu seçilebiliyor ama şimdilik onarılacak bazı eksikleri var.

iOS: iOS 11 İle Gizli Gelen Karanlık Modunu Aktifleştirmek

iOS 11 terfisini gerçekleştirmiş olanlardansanız karanlık modunu aktifleştirmek için şu yolu izleyebilirsiniz: ayarlar > genel > erişilebilirlik > ekran seçenekleri > zıt renklendirme ve Akıllı modu aktifleştirin.

Akıllı dönüştürme özelliğini açtığınızda Apple imzalı doğal olarak firma tarafından geliştirilmiş uygulamalar karanlık modda görüntülenecek. Diğer semboller ve görseller ise normal biçimde ekrana gelecek. Buna Apple’ın Fotoğraflar, Müzik, Mesajlaşma, Takvim, E-posta, App Store, Safari ve ayar uygulamaları dahil. Apple Haritalar uygulaması da uyum sağlıyor ve özellikle sürüş sırasında daha iyi hale geliyor. Zaten karanlık arka plana sahip Apple Saat ise değişmiyor.

Gözler açısından karanlık görünümü artı olsa da en büyük sıkıntı akıllı dönüştürme özelliğinin şimdilik sadece Apple uygulamalarıyla sınırlı kalması yani diğer uygulamalarda arka plan siyah olsa da diğer renkler de değişiyor yani istenmeyen bir hal alıyor. Fotoğraf ve videolar negatif çekim gibi görüneceği için hoş olmayan bir görünüm beliriyor. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.



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