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iPhone X‘te uygulamalar arasında geçiş yapmak için ne yapılması gerektiğine değineceğiz. iPhone X’in neredeyse çerçevesiz olan tasarımı kullanıcıları etkilemeyi başardı. 5.8 inç genişlikli OLED ekranda yüksek çözünürlüklü içerikleri izlemenin keyifli olacağı kesin. İlk etapta Touch ID’nin sunulmamış olması üzebilir ama Apple bu özelliğin yerini Face ID’ye bırakmış durumda yani kullanıcılar açısından bir kayıp söz konusu değil. Bilindiği gibi iPhone X akıllı telefonda ana ekran tuşu bulunmuyor. Peki bu durumda uygulamalar arasında geçiş yapmak için hangi yöntem izlenmeli?

iPhone X: Uygulamalar Arasında Geçiş Yapmak

iPhone X ile Apple bir kez daha kullanıcılarına başarılı çözümler sunabilmenin örneğini sergilemiş oldu. Firma kaldırılan ana ekran tuşu ile gerçekleştirilebilen işlemleri jestlerle uygulanabilecek şekilde ayarlamaya gitmiş. Önceki iPhone modellerinde uygulamalar arasında geçiş yapmayı sağlayan menüye ulaşmak için ana ekran tuşuna çift tıklamak gerekiyordu, iPhone X’te aynı işlem jestlerle yapılabiliyor.

iPhone X’te ana ekranı görüntülemek için ekranın alt kısmına dokunup sonra yukarı / orta kısma doğru kaydırma hareketi yapmak gerekiyordu. Aynı hareketi uygulayıp parmağı ekranın orta kısmında kaldırmadan durdurunca uygulamalar arasında geçiş yapmayı sağlayan arayüz beliriyor. Burada sağa / sola doğru kaydırma yaparak arka planda çalışan uygulamalar arasında kolayca geçiş yapabiliyorsunuz.

iPhone X’te uygulamalar arasında geçiş yapmak için kullanılabilecek pratik bir yöntem daha mevcut. Ekranda açık olan uygulamadan önce kullandığınız uygulamaya hızlı şekilde geçiş yapmak için ekranın en alt bölümünde soldan sağa doğru kaydırma yapabiliyorsunuz. İlgili uygulamaya tekrar geri dönmek içinse sağdan sola doğru kaydırma yapabilirsiniz.



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