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Apple iPhone’da Clips uygulamasını nasıl kullanabileceğinize değiniyoruz. Apple bu yıl içerisinde Clips adlı yeni bir uygulamayı kullanıma sundu. Bu uygulama birden fazla kısa video klip çekip bir araya getirmenizi, çalışmanıza metin ve grafikleri kolayca dahil etmenizi ve bir son video oluşturabilmenizi sağlıyor. Firma Clips uygulamasının kullanımına dair bir rehber hazırlamış değil, biz de iPhone’da Clips uygulamasından nasıl yararlanabileceğinizi gösteren küçük bir rehber oluşturalım istedik.

iPhone’da Clips Uygulaması Nasıl Kullanılır?

Esasında uygulamanın kullanımı oldukça kolay. Minimalistik bir tasarım anlayışı bizlerle. Çalıştırdığınızda karşınıza bir kamera arayüzü geliyor ve alt kısımda üç farklı seçeneğin bulunduğunu görüyorsunuz.

Photo seçeneği ile fotoğraf çekerek bunu video klibinize dahil edebiliyorsunuz. Fotoğrafı taşıma veya yakınlaştırma imkanları sunuluyor.

Video seçeneği ile kısa video klipler çekebilmeniz mümkün.

Library bölümünden daha önce çekmiş olduğunuz fotoğraf ve videoları alabiliyorsunuz.

Eklendikten sonra kliplerin herhangi birisine dokunabilir; daha sonra hoparlör simgesini kullanarak sesi kapatma, makas simgesini kullanarak klibi kırpma veya çöp tenekesi simgesini kullanarak silme seçeneğine sahip olabilirsiniz.

Klipleri yeniden düzenlemek için alt çizgide zaman çizelgesinde sürükleyip bırakabilir ve ön izleme yapmak için oynatabilirsiniz.

Message Bubble özelliğiyle klibinize metin ekleyebiliyorsunuz. Üst kısımdaki üç butondan ilki bu özelliği kullanabilmenizi sağlamakta.

İkinci sıradaki buton video klibine filtre uygulayabilmenize olanak tanıyor.

Yıldız simgesine sahip olan üçüncü buton ise konuma spesifik sticker’lar ekleme imkanı sunuyor.

Klibinize başlık ekleyebiliyorsunuz.

Apple’ın kütüphanesinde kullanmak isteyebileceğiniz başarılı müzikler de bulunmakta.





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