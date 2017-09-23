Sony Xperia XZ Premium’un DxOMark Puanı Şok Etti!

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Sony’nin son yıllarda diğer üreticilere de kamera modülü sunduğu ve ilgi gördüğü düşünülürse firmanın kamera işinden ne kadar çok kazandığı tahmin edilebilir. Bu nedenden ötürü bir türlü Xperia serisi akıllı telefonların istenen çıkışı yapamaması şaşırtıcı geliyor. Firmanın kamerasıyla övünen Xperia XZ Premium modeliyle 19 MP f/2.0 elektronik titreşim engellemeli alıcı, lazer odaklama ve LED flaş geliyor. Bu sayede çekimlerde iddialı olan kameranın DxOMark testinden aldığı 83 puan ciddi anlamda soğuk duş etkisi yarattı.

Sony Xperia XZ Premium’un DxOMark Puanı

iPhone 8 ve 8 Plus modellerinin sırasıyla 94 ve 92 puan alarak liderliği çektiği bu testte Sony’nin Xperia XZ Premium ile ciddi anlamda geriye düştüğü görülüyor. DxO açıklamasına göre bu modeldeki kamerayla iyi fotoğraf ve video çekilebiliyor ama hiç bir alanda devrimsel artı ya da yenilik sunamıyor. Her nedense zoom ve bokeh testlerinde iyi sonuç veremiyor ve skoru düşüyor. Cihazdaki 960 fps ağır çekim modu eşsiz, titreşim engelleme son derece iyi ve otomatik odaklama hızlı. Peki sadece zoom ve bokeh yüzünden bu derece düşmesi normal mi? Son yorum sizlerde…





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