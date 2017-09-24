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O an için hemen fotoğraf çekmeniz gerekiyor ama uygulamalara girip kamera uygulamasını bulacak kadar vaktiniz yok. Ekranınıza basit kısayol kontrolleri ekleyerek ekranı sağa, sola ya da aşağı, yukarı kaydırdığınızda kamera uygulamasına direkt erişmek istemez misiniz? Sadece kamera mı? Tabii ki de hayır.

Android: Ana Ekran İçin Kısayol Kontrolleri Ekleme

Android cihazınızın ana ekranına kısayol kontrolleri ekleyerek istediğiniz uygulamaya daha çabuk erişebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için Nova Launcher Prime yardımcı olacak. Dolar üzerinden hesaba vurulduğunda Türk Lirası olarak 10 Türk Lirası ile Google Play Store’dan alınabilen Nova Launcher Prime’a buraya tıklayarak erişebilirsiniz. Ayrıca Nova Launcher Prime ile telefonunuzun ana ekranını nasıl rahatlatacağınızı da burada anlattık.

Nova Launcher Prime‘ı cihazınıza indirdikten sonra uygulamayı açın. Ana ekranınıza gidin ve parmağınızla ekrana uzunca basın. Açılan seçeneklerden Ayarlar‘ı seçin. Nova Launcher Prime‘ın Ayarlar menüsü ile karşılaşacaksınız. Bu menüde bulunan Hareketler ve Girdiler seçeneğine tıklayın ve bir eyleme atamak istediğiniz hareketi seçin.

Hareketler menüsünde üç eylem bulunur: Nova, Uygulamalar ve Kısayollar. Bu üç sekme belirli bir jeste atayabileceğiniz eylem türlerini kategorize eder.

Nova Eylemleri’ni tek bir hareketinizle başlatmak istiyorsanız ekranın üst kısmında bulunan Nova seçeneğini tıklayın. Buradan hareketin etkinleştirilmesini istediğiniz hareketi belirleyebilirsiniz. Olası seçenekleri kaydırın, ardından birine dokunun. Böylece atanmış bir eyleminiz oldu.

Eğer herhangi bir uygulamayı hareketle başlatmak istiyorsanız Uygulama sekmesine gidin ve seçtiğiniz hareketi kullanarak açmak istediğiniz uygulamayı daha sonra hareketinizi seçin.

Kısayollara da bir hareket eklemek istiyorsanız ekranın üst kısmındaki Kısayollar sekmesine dokunun. Açılan pencerede hareket atayabileceğiniz kısayolları göreceksiniz. Hareket atamak istediğiniz kısayolu ve hareketinizi seçin.





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