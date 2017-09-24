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Araba sürerken, toplantıdayken ya da ders sırasında telefon cevaplamanız imkansız olduğunda ya da SMS ile mesajlara cevap veremediğinizde sizin yerinize sekreterlik yapan ve cevap veren bir uygulama var. Can’t Talk uygulaması müsait olmadığınızda arama ve mesajlara geri dönüyor.

Android: Müsait Değilseniz Can’t Talk Uygulaması Cevaplasın

Oldukça yeni bir uygulama ve hala geliştirme aşamasında yani Beta olduğu için bazı eksikler ve sorunlar içerebiliyor. WhatsApp, Slack, SMS, cevapsız arama, Telegram, Hangouts, Allo gibi uygulamalarda devreye girebiliyor.

Ücretsiz olan uygulamanın işlevleri mesajlar ve cevapsız aramalara otomatik cevap vermek, hangi uygulamaların cevaplanacağını seçebilmek, hangi kişilerin cevaplanabileceğini seçebilmek ve verilen cevapları özelleştirebilmek.

Bir kez kurduktan sonra kullanmak son derece basit. Açtığınız anda içinde yer alan bileşenler gösterilecek ve aktifleştirmek için üstteki butona bastığınızda altta yer alan servislerden istediklerinizi seçmeniz gerekecek. Aktifleştirdikten sonra ilgili karta tıklayıp hangi kişiler için cevap vereceğini seçebilirsiniz.

Kayıtlar kısmındaki listede gönderilmiş otomatik cevaplar bulunabilir. Gelişmiş ayarlara inerseniz ne sıklıkta cevap verileceğini seçebilirsiniz. Böylece bir cevaptan sonra ikincisinin ne zaman gönderileceği değiştirilebilir. Hala geliştirme aşamasında olduğu için yeni özelliklerin ekleneceği ifade ediliyor. Özellikle de her kullanıcıya aynı otomatik mesajın gönderilmesi tarafında bazı iyileştirmelerin olması gerekiyor.

Geliştiriciye göre eklenecek özellikler çoklu profil, içeriğe bağlı olarak profil açma/kapama, kişilere özel cevaplar yani ciddi anlamda ilerlemeler geliyor. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.



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