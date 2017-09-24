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Günler geçtikçe sürekli yeni bir ihtiyaca cevap veren akıllı telefonlar haliyle neredeyse tüm işlerimizi üzerinden yürüttüğümüz bir alet haline geldi. Kendimize ne kadar bakıyorsak akıllı telefonumuza da o kadar bakıyoruz. Telefonun işlemleri yavaş algılamasından ve yaşadığı en ufak sorundan rahatsız oluyoruz. Özellikle de telefonun yavaşlaması karşılaşılan en büyük sorunlardan bir tanesi. Peki ya Android telefonların hızlanması için ne yapabiliriz?

Android: Uygulama İkonlarını Gizleme ve Masaüstünü Rahatlatma

Android cihazınızda uygulama ikonlarını gizlemek ve masaüstünü rahatlatmak için size yardımcı olacak program Nova Launcher. Nova Launcher’i Google Play Store’dan buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Ancak Nova Launcher’de uygulama ikonlarını gizleme işlemini gerçekleştirebilmeniz için Nova Launcher Prime‘ı indirmeniz gerekiyor. Bu da Türk Lirası’na göre 10 TL’ye denk geliyor. Nova Launcher Prime uygulamasına Google Play Store’da erişmek için buraya tıklayın.

Nova Launcher Prime’ı indirdikten uygulamayı açın ve daha sonra parmağınızı ana ekranınızda boş bir alana uzunca basılı tutun. Size sunulan seçeneklerden Ayarlar çarkına tıklayın. Açılan pencerede Uygulamalar & Widget seçeneğine gidin ve ekranı en alta kaydırın. Çekmece Grupları‘nda Uygulamalayı Gizleyin‘e tıklayın ve gizlemek istediğiniz uygulamaları seçin.

Çekmece Grupları‘nda Uygulamalayı Gizleyin‘e tıklayın ve uygulama menüsünde görmek istemediğiniz uygulamaları seçin. Gizlemek istediğiniz uygulamaları seçtikten sonra gezinme çubuğunda Geri’ye basın, işleminiz tamamlanmış demektir. Sol üst köşede bulunan Geri işaretine dokunduğunuzda, çıkan ekranı yok sayın ve bunun yerine ana geri düğmesine basın. Tıkladıktan sonra, Uygulama ve Gereçler Çekmeceleri menüsüne geri dönün.

İşleminizi test etmek için uygulama menüsünde gizlediğiniz uygulamaları aratın. Eğer uygulamalar gözükmüyorsa işleminiz başarıyla sonuçlanmış demektir.



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