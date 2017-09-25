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Android‘li akıllı telefonlar için geliştirilen ve çoklu pencere yönetimini kolaylaştıran Screens uygulamasını yakından tanıyoruz. Akıllı telefonlarımız her geçen yıl daha da güçleniyor. Daha büyük ve yüksek çözünürlüklü ekranlar, yüksek işlem gücü sunan yongasetleri, artan RAM ve dahili depolama birimleri, yüksek çözünürlüklü kameralar ve işletim sistemi güncellemeleri ile her yıl daha ileri noktada cihazlar görüyoruz. Artan ekran boyutları ve işlem gücü ile birlikte cihazları kullanma şeklimiz ve elde ettiğimiz deneyim de iyileşiyor. Geniş ekranlı cihazlarda ekranda aynı anda iki uygulamayı bir arada çalıştırmak büyük kolaylık sağlıyor. Bu özelliği ilk olarak Samsung’un Galaxy Note serisi akıllı telefonlarında görmüştük. Sonrasında diğer üreticiler de kendi firmware’lerinde bu özelliğe yer vermeye başladı. Bu duruma kayıtsız kalmayan Google biraz geç de olsa Android Nougat işletim sistemine çoklu pencere özelliğini dahil etmişti. Android‘li akıllı telefonunuzda çoklu pencere yönetimini kolaylaştırmak için yararlanabileceğiniz Screens uygulamasına değineceğiz.

Android: Çoklu Pencere Yönetimini Kolaylaştıran Screens Uygulaması

Screens uygulaması çoklu pencere uyumlu iki farklı uygulamayı seçmenize ve bu iki uygulamayı dokunduğunuz anda bölünmüş ekranda başlatacak bir ana ekran kısayolu oluşturmanıza olanak tanıyor.

Uygulamanın arayüzlü oldukça basit ve özelleştirme olanakları sunulmuyor fakat görevini başarıyla yerine getirdiğini söyleyebiliriz. Kısayolun çalıştıracağı uygulamalar için ön tanımlı yükseklik değerleri ayarlanabilmesi özelliğinin olmasını isterdik. Bu özellik olmasa da pencere boyutlarını elle kendiniz değiştirebiliyorsunuz.

Screens ile oluşturulan kısayollar için özel ikonlar seçme olanağı yok fakat üçüncü parti bir launcher kullanarak oluşturduğunuz kısayolların simgesini kolayca değiştirebilirsiniz.





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