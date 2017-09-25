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Güvenli mod çoğu Android kullanıcısının asla karşılaşmadığı bir durum ama herhangi bir uygulamadan ötürü sorun yaşanırsa güvenli moda girilerek sorunun kaynağı araştırılabilir ve temizlik yapılabilir. Aşırı ısınma, aniden restart gibi sorunlarda güvenli modda açış imdada yetişebilir.

Android: Güvenli Moda Girmek

Peki güvenli mod nasıl yardımcı olacak? Güvenli modda açılan cihazda sadece sistemle gelen temel uygulamalar işler ve üçüncü parti uygulamalar başlamaz. Bu sayede sorun aşılıyorsa donanım değil ek uygulama ile alakalı olduğu kesinleşir.

Cihaza ve kullanılan ROM’a bağlı olarak güvenli moda girme seçenekleri değişebiliyor. Bazılarında doğrudan güç butonuna basarak açılan güç menüsünde yeniden başlata basınca güvenli mod da seçilebiliyor. Kimi cihazlarda geliştirici seçenekleri içinden onay vererek bu seçenek menüye eklenebiliyor.

Bu tür bir ayar bulamıyorsanız güvenli moda girmek için Android ile gelen evrensel yöntemi deneyebilirsiniz. Güç butonuna basılı tutun ve güç menüsü gelince kapama satırına tıklayıp basılı tutun ve iki saniye daha bekleyin. “Güvenli modda yeniden başlamak istiyor musunuz” yazan pencere açılınca OK tıklayın ve bekleyin. Cihaz güvenli modda başlayacak. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.



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