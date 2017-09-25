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Android ve iPhone‘da kurulu olan WhatsApp’ta Bitmoji kullanmak için izlemeniz gereken aşamalara değineceğiz. Snapchat’e ait olan Bitmoji, kendi kişiselleştirilmiş avatarınızı oluşturmanız için faydalanabileceğiniz bir uygulama. Yapılan karikatür avatarlar çıkartmaların çeşitliliği içinde kullanılabiliyor. Bu çıkartmalar sohbet etmeyi daha da eğlenceli hale getiriyor. Farklı durumlara ve durumlara uygun çıkartmalarla birlikte asla sıkılmıyorsunuz. Bitmoji’yi en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp ile birlikte kullanmak isteyebilirsiniz. Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlardaki WhatsApp’ta Bitmoji kullanmak için bu aşamaları izlemek yeterli olacaktır.

Android ve iPhone: WhatsApp’ta Bitmoji Kullanmak

Öncelikle Bitmoji klavyesini eklemeniz, sonrasında WhatsApp’ta Bitmoji kullanımına geçmeniz lazım.

iPhone’da WhatsApp’a Bitmoji Eklemek

Öncelikle Bitmoji uygulamasını App Store uygulama mağazasından yükleyin.

E-posta adresinizle kayıt olun ve avatarınızı oluşturun.

iPhone’da Settings – General menüsüne ilerleyin.

Keyboard ile devam edin.

Keyboards seçeneğine dokunun.

Add New Keyboard… seçeneğine dokunun.

Third-Party Keyboards bölümünden Bitmoji‘yi seçin.

Allow Full Access başlıklı pencerede Allow butonunu kullanın.

WhatsApp uygulamasını çalıştırın.

Kendisine Bitmoji göndermek istediğiniz arkadaşınızla olan sohbetinizi görüntüleyin.

Mesaj kutucuğuna dokunun. Klavyedeki dünya küresi simgeli butona dokunun. Sol alttaki ABC simgesine dokunun.

Bitmoji klavyesi açılacaktır. Arama seçeneği de var. Dokunduğunuz Bitmoji pano içeriğine kopyalanıyor.

Pano içeriğine kopyaladığınız Bitmoji’yi mesaj kutucuğuna uzun dokunup Paste butonunu kullanarak yapıştırın. Bitmoji’yi olduğu gibi ya da yanına yazılı mesaj ekleyerek gönderebilirsiniz.

Android’de WhatsApp’a Bitmoji Eklemek

Bitmoji uygulamasını akıllı telefonunuza yükleyin.

Kullanıcı hesabı oluşturun ve Bitmoji avatarınızı hazırlayın.

Akıllı telefonda Settings – Language & input menüsüne gidin.

Keyboard & Input Methods bölümü altındaki Current Keyboard‘a dokunun.

Choose keyboards‘u seçin.

Bitmoji Keyboard‘u etkinleştirin.

WhatsApp’ı açın ve kendisine Bitmoji göndermek istediğiniz arkadaşınızla olan sohbetinize dokunun.

Mesaj kutucuğuna dokunarak klavyenin açılmasını sağlayın. Sağ alt kısımdaki klavye simgesine dokunun.

Bitmoji Keyboard‘u seçin.

Göndermek istediğiniz Bitmoji’nin üzerine dokunun.

Bitmoji’yi göndermek istediğiniz kişiyi seçip sağ alttaki yeşil renkli butonu kullanın.

Bitmoji’nin yanına bir metin ekleyebilir veya eklemeden doğrudan arkadaşınıza gönderebilirsiniz. Gördüğünüz gibi iPhone ve Android‘li akıllı telefonlardaki WhatsApp’ta Bitmoji kullanmak oldukça kolay.



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