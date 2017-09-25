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WiFi bağlantı sorunu belki de telefonda yaşanan tüm sorunların başında gelen en sinir bozucu bir sorunudur. WiFi bağlantı sorunu bu yazımızda çözümünü buluyor.

Android: Kablosuz Bağlantı Sorunu ve Çözümü

Telefonunuz WiFi’ye bağlanmazsa mutlaka telefonun uçak modunda olup olmadığını kontrol edin. Eğer telefon uçak modundaysa WiFi dahil birçok eylem de otomatikman kapanır. Cihazınız uçak modundaysa uçak modunu kapatın.

Bağlantı problemi sadece WiFi ile alakalı da olmayabilir. Bunun kontrolünü sağlamak için telefonunuzu yeniden başlatın ve telefonu başlattıktan sonra bağlanmak istediğiniz WiFi’ya tekrar bağlanmayı deneyin. Eğer modeme ulaşma şansınız varsa da modemi kapatın ve 30 saniye sonra tekrar açın.

WiFi’ya bağlanma işleminiz gerçekleşmemekte ısrarcıysa WiFi ağını cihaza unutturup tekrar bağlanmayı deneyebilirsiniz. Ağı unutmak ve tekrar bağlamak daha etkili bir çözüm olacaktır. Bunu yapmak için Ayarlar > WiFi > Bağlanmak istediğiniz ağın ismine uzun basılı tutun ve Ağı Unut seçeneğine basın. Ağa tekrar bağlanmaya çalıştığınızda size tekrar WiFi şifresini sorar.

Eğer halen daha telefonunuz WiFi’ya bağlanmıyorsa ve siz sorunun WiFi’dan değil telefondan kaynaklandığını düşünüyorsanız telefonu fabrika ayarlarına geri döndürün. Telefonunuz, ilk günkü gibi olacaktır. Haliyle tüm verileriniz kaybolacaktır. Bu işlemi gerçekleştirmeden önce fotoğraf ve videolarınızı bilgisayara kopyalayabilirsiniz.

İlk olarak Ayarlar > Yedekle ve Sıfırla > Ağ Ayarlarını Sıfırla adımını takip edin. Tekrar ağa bağlanma sorunu yaşıyorsanız Ayarlar > Yedekle ve Sıfırla > Fabrika Ayarlarına Dön işlemini gerçekleştirerek cihazınızı sıfırlayabilirsiniz.





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