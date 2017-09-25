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Google hesabı sayesinde Gmail, YouTube, Google+, Drive ve çok daha fazla servisten ücretsiz biçimde yararlanabilir hale gelirsiniz. Yeter artık demişseniz ya da komple Apple saflarına katılmaya karar vermişseniz Gmail ve Google hesaplarınızı silip tüm içeriği yok edebilir misiniz?

Eski Google ya da Gmail Hesabı Nasıl Silinir?

Buna izin veriliyor ama Google hesabınızı kapatınca çok sayıda verinizin kaybolacağını bilmelisiniz. Eğer bu kullanmadığınız ikinci bir hesapsa sizin açınızdan kayıp fazla olmayabilir. Google hesabını silmeden önce şunları bilmelisiniz:

Gmail, Drive gibi tüm Google servisleri hesabınızla bağlantılı veriyi kullandığı için aynı anda e-posta, dosya, fotoğraf ve çok daha fazlası aynı anda silinir.

YouTube, Google Play, Music kullanarak aldığınız film, müzik, e-kitap, video da silinir.

Chrome ile saklanan içerik, Chrome uygulamaları ve eklentilerinin depoladığı bilgi ile ücretli/ücretsiz erişim gider.

Android yüklü akıllı telefon kullanıyorsanız hesaba bağlı kişiler listesi ve Android yedekleme servisi içeriği silinir.

Aynı zamanda bu kullanıcı adı gider ve karar değiştirirseniz aynı adı tekrar alamazsınız.

Yapmanız gereken accounts.google.com adresini ziyaret edip oturum açmak ve kişisel bilgi kısmındaki içerik kontrolüne girmek. Arşiv oluşturup indirerek saklamanızı öneriyoruz. Unutmayın ki diğer sitelere, bankalara vb bu Gmail adresini verdiyseniz erişmeniz imkansız hale gelebilir!

Aynı alanda hesap ayarları içinde mavi renki hesap silme butonu var. Onay kutularını işaretleyip sil komutu verirseniz kalıcı olarak silme gerçekleşir. Sadece kısmen belirli servisi silmek içinse hesap ayarları içinden ürün silme seçin.

Son bir pişmanlık gelirse ve kısa süre önce silinen hesabı geri getirmek isterseniz https://accounts.google.com/signin/recovery adresini ziyaret edin ve soruları cevaplayıp ilerleyin. Kimi zaman geri almak imkansız olabilir! Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.



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