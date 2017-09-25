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İnternetsiz kaldınız ve gideceğiniz yol hakkında hiçbir bilginiz yok. Kaybolacağınızı düşünüyorsunuz. Bundan sonra Google Haritalar’ı internet gerekmeden de kullanabilir, kaybolma düşüncelerini kafanızdan silebilirsiniz.

Google Haritalar’ı Çevrimdışı Kullanma

Google Haritalar‘ı çevrimdışı kullanmanız için telefonunuzun biraz boş alana sahip olması gerekiyor. Çevrimdışı olarak gideceğiniz yere erişebilmek için gideceğiniz yerin haritasını cihaza indirmeniz gerektiğinden cihazda haliyle biraz boş alan olmalı. Örneğin Los Angeles, New York gibi büyük şehirlerin haritasını cihaza indirdiğinizde cihazda ne kadar büyük bir alan gerektiğini düşünebiliyor musunuz?

İlk olarak bu işlemi gerçekleştirmeden önce bir SD karta sahip olun ki cihazda hafıza sorunu yaşamayın. İndireceğiniz bölgenin haritası 30 gün sonra cihazınızdan kaybolur, bunu da unutmayın. Bunun nedeni de ne kadar ilginçtir ki dünyanın her gün değişiyor olması.

Google Haritalar’ı Çevrimdışı kullanmak için uygulamayı açın. Daha sonra çevrimdışı da erişebilmek istediğiniz bölgenin veya yerin haritasını bulun. Haritanın üzerinde boş bir alana basılı tutun. Daha fazla seçenek görüntülemek için altta çıkan bölgenin isminin bulunduğu pencerenin üzerine dokunun. İndir seçeneğini tıklayın.

Haritaları indirdikten sonra çevrimdışıyken bile gideceğiniz yerin haritasına erişebilirsiniz.

İndirdiğiniz haritayı kullanmak için Google Haritalar’ı açın ve sol üst köşede bulunan ikona dokunun. Buradan da Çevrimdışı Haritalar’a basarak indirdiğiniz haritayı kullanabilirsiniz.





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