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iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ı yeniden başlamaya zorlamak için kullanabileceğiniz yeni bir yöntemden bahsedeceğiz. Apple 2017 yılında tanıttığı yeni akıllı telefonlarında yeniden başlamaya zorlamak / force reset / hard reset olarak adlandırılabilen işlem için yeni bir yöntem sunuyor. Apple iPhone 7 ve iPhone 7 Plus akıllı telefonlarda cihazları yeniden başlamaya zorlamak için güç / uyku ve ses azaltma butonlarına aynı anda basıp tuşlara 10 saniye kadar basılı tutmak yeterli oluyor. Bu işlemi uygulayınca ekranda Apple logosu beliriyor. Bu yöntem iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinde geçerli değil çünkü bu yöntemle Emergency SOS / Acil Yardım Çağrısı devreye giriyor. Dilerseniz iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ı yeniden başlamaya zorlamak / force reset / hard reset için ne yapmanız gerektiğine bakalım.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ı Yeniden Başlamaya Zorlamak

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus force reset / hard reset işlemi için şu üç aşamayı izlemeniz gerekmekte:

Ses artırma tuşuna hızlıca basın ve tuşu serbest bırakın.

Ses azaltma tuşuna hızlıca basın ve tuşu serbest bırakın.

Ekranda Apple logosu belirene kadar güç tuşuna basın ve tuşa basılı tutun.

Akıllı telefonu kapatmak isterseniz ekranda slide to power off / kapatmak için kaydırın ibaresi belirene kadar güç tuşuna basılı tutmanız yeterli. iOS 11 güncellemesiyle iPhone’u fiziksel güç tuşunu kullanmadan kapatmak için Settings menüsüne yeni bir seçenek de kazandırılmıştı. Bu seçenek ile akıllı telefonu nasıl kapatabileceğinize daha önce burada değinmiştik.



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