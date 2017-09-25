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LG G3, kendi seviyesindeki akıllı telefonlar içerisinde gerek donanım özellikleri, gerekse kavisli tasarımı ile konuşulmaya devam ediyor. LG G3’ün 3000 mAh gücündeki bataryası hem bir gününüzü rahat geçirmenizi sağlıyor, hem de gövdeye gömülü olmadığı için kolayca değiştirilebiliyor. Ayrıca LG G3’ün arka planda açık kalan uygulamalar için sizi uyaran Akıllı Uyarı Sistemi sayesinde şarjınız daha uzun gitmiş oluyor. Bu yazımızda LG G3 Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak LG G3’e sorunsuz bir şekilde orijinal Android sürümünü yükleyebilirsiniz.

Gerekli dosyalar

LG Flash Tool

LG G3 D855 Stock ROM KDZ dosyası

LG Mobile Driver

LG G3 Stock ROM Yükleme

Başlangıç olarak size vermiş olduğumuz bağlatılardan LG Mobile sürücülerini ve LG Flash Tool’u yükleyin. Ardından USB hata ayıklama işlemine geçin.

Öncelikle LG G3’ün Geliştirici seçeneklerini görünür hale getirmeniz gerek. Bunun için Ayarlara girerek Genel sekmesindeki Telefon hakkında kısmına girin. Açılan ekranda Yazılım bilgilerine girin ve Yapım numarası yazan yere üst üste basın. Bu sayede Geliştirici seçenekleri görünür olacaktır. Ayarlara geri dönerek Geliştirici seçeneklerine girin ve USB hata ayıklama modunu etkinleştirin.

Şimdi ise LG G3’ü kapatın, Ses yükseltme tuşuna basılı tutarak Download mod ekranını görünce USB kablo yardımı ile bilgisayara bağlayın.

LG Flash Tool programı açıldığında, Select Type bölümünde CDMA seçeneğini seçin. Sağ tarafta görmüş olduğunuz PhoneMode‘da ise DIAG‘ı seçerek devam edin.

Alt kısımdaki Select KDZ file kısmından ROM dosyanızı seçin.

Upgrade with CSMG Client kısmındaki Normal Flash veya CSE Flash olarak iki seçenek var. Eğer Normal Flash‘ı seçerseniz veri kaybı yaşamadan Stock ROM’u yükleyebilirsiniz. Fakat CSE flash‘ı seçerseniz, cihaz içerisindeki verileriniz tamamen silinebilir.

Son olarak LG G3 Stock ROM yükleme işlemini başlatmak için START butonuna basın. Konu ile ilgili sorun yaşar veya sorularınız var ise, forum sayfamızı ziyaret ederek uzman ekibimizden yardım alabilirsiniz.



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