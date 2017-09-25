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Sony Xperia Z3 Plus metal kasası, inceliği ve şık duruşu ile akıllara kazınmıştı. Sony Xperia Z3 Plus’ın 20.7 MP çözünürlüğe sahip arka kamerası, önemli anlarınızı üstün bir kalitede ölümsüzleştirebilmenizi sağlıyor. Ayrıca Sony Xperia Z3 Plus’da bulunan IP68 sertfikası, suyun içerisine onunla birlikte girmenizi mümkün kılıyor. Bu yazımızda Sony Xperia Z3 Plus Root atma adımlarını ele aldık. Siz de göstereceğimiz adımları uygulayarak kaldıramadığınız uygulamalarınızı, Sony Xperia Z3 Plus’a Root izni vererek kolayca sistemden silebilirsiniz

Gerekli program

KingoRoot

Sony Xperia Z3 Plus Root Atma

Öncelikle size vermiş olduğumuz bağlantı üzerinden KingoRoot programını bilgisayarınıza yükleyin.

Sony Xperia Z3 Plus’ı bilgisayara bağlamadan önce USB hata ayıklama seçeneğinin aktif olması gerek. Bunun için Ayarlara girin ve Telefon hakkında kısmından Derleme numarası yazan yere üst üste basın ve bu sayede Geliştirici seçeneklerini görünür hale getirmiş olun.

Şimdi ise Ayarlar‘a tekrar geri dönerek Geliştirici seçeneklerine girin ve Hata ayıklama kısmındaki Usb hata ayıklama modunu etkinleştirmek için kutuya bir kez basın.

KingoRoot programı bu ekranda sizden USB kablo ile Sony Xperia Z3 Plus’ı bilgisayara bağlamanızı söylüyor. Bağlantıyı gerçekleştirdikten sonra işleme devam edin.

Son olarak Sony Xperia Z3 Plus Root atma işlemini başlatmak için ROOT yazan butona basın.

İşlem bittiğinde ROOT SUCCEED diye bir ekran sizi karşılıyacaktır. Bunun anlamı ise Root atma işleminde başarılı olduğunuzdur.

Sony Xperia Z3 Plus’ın Rootlu olup olmadığını test etmek istiyorsanız Root Checker uygulamasını indirebilirsiniz. Konu ile ilgili sorularınız var ise forum sayfamızı ziyaret ederek uzman ekibimize iletebilirsiniz.



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