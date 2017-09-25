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Video İndirebilen ve Arka Planda Çalışabilen YouTube Uygulaması NewPipe‘ı tanıyoruz. YouTube internet dünyasında video denince akla gelen ilk adres konumunda. Bu site geride bıraktığımız 10 yıl içerisinde öyle bir noktaya ulaştı ki hemen her türlü video ve müzik içeriğine ev sahipliği yapıyor. Android uyumlu YouTube uygulaması genel olarak tatmin edici bir deneyim sunsa da video indirme, videoları arka planda oynatabilme, video penceresini yeniden boyutlandırabilme, 4K desteği gibi gelişmiş özelliklerden yoksun. Android’li akıllı telefonunuzla YouTube’da bunlar gibi gelişmiş özelliklere kavuşmak için NewPipe uygulamasını yükleyebilirsiniz.

Video İndirebilen ve Arka Planda Çalışabilen YouTube Uygulaması NewPipe

Yazıyı kaleme aldığımız dönemde 0.9.10 versiyonunda olan uygulama açık kaynak kodlu bir proje ve bu nedenle Google Play’den değil de F-Droid üzerinden indirilebiliyor. Android 4.0.3 ve daha güncel işletim sistemli akıllı telefonlara yüklenebiliyor.

Uygulamada özetle şu özellikler sunulmakta:

Öncelikle YouTube’daki reklamlardan kurtuluyorsunuz. Birçok kullanıcının YouTube’daki yoğun reklamlardan sıkıldığını biliyoruz.

Resmi YouTube uygulaması ne yazık ki arka planda video yürütme özelliğine sahip değil. Bunun için hazırlanan çoğu çözüm de root erişimine ihtiyaç duymakta ancak NewPipe ile YouTube’da arka planda video oynatabiliyorsunuz.

NewPipe ile YouTube’da bulunan videoları video veya ses dosyası olarak indirip akıllı telefonunuza kaydedebilir ve daha sonra çevrimdışı iken de yürütebilirsiniz.

Uygulamada açık, koyu ve siyah arka plan tema seçenekleri mevcut. Özellikle koyu ve siyah temaların ilgi göreceğini tahmin ediyoruz.

Videoları pencere içerisinde yürütebiliyor ve videoyu izlerken diğer taraftan başka bir uygulamayı kullanmaya devam edebiliyorsunuz.

4K çözünürlüklü videoları izleyebilmeniz de mümkün.





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