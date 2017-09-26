







Android‘li akÄ±llÄ± telefonunuza yÃ¼kleyebileceÄŸiniz evrensel uzaktan kumanda uygulamalarÄ± ile karÅŸÄ±nÄ±zdayÄ±z. Android iÅŸletim sistemli akÄ±llÄ± telefonlarÄ±mÄ±z esasÄ±nda birÃ§ok cihazÄ±n gÃ¶revini Ã¼stlenebiliyor. Bu noktada Ã§ok sayÄ±da iÅŸlevi sayabilmemiz mÃ¼mkÃ¼n. Bunlardan birisi de her akÄ±llÄ± telefonda bulunmayan fakat bu Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yan cihazlarÄ± evrensel uzaktan kumanda olarak kullanma olanaÄŸÄ± tanÄ±yan IR Blaster. Bu bileÅŸene sahip olan akÄ±llÄ± telefonunuzla baÅŸarÄ±lÄ± bir uygulamayÄ± kombine ettiÄŸinizde evinizdeki akÄ±llÄ± televizyon, ev sinema sistemi, set-top box ya da klima gibi cihazlarÄ± kontrol etme imkanÄ±na kavuÅŸabilirsiniz.Â Dilerseniz ÅŸimdi Android uyumlu en baÅŸarÄ±lÄ± evrensel uzaktan kumanda uygulamalarÄ± nelermiÅŸ hep birlikte gÃ¶relim.

Android: Evrensel Uzaktan Kumanda UygulamalarÄ±

ASmart Remote IR

ASmart Remote IR gÃ¶ze hoÅŸ gelen basit tasarÄ±mÄ± ve doÄŸal duruÅŸuyla beÄŸenimizi kazanan bir uygulama oldu. Ãœst kÄ±sÄ±mdaki menÃ¼ aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kontrol ettiÄŸiniz cihazlar arasÄ±nda hÄ±zlÄ± ÅŸekilde geÃ§iÅŸ yapabiliyorsunuz. UygulamayÄ± yÃ¼kleyip ilk kez Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ktan sonraÂ ADD butonuna dokunun ve yÃ¶neteceÄŸiniz cihazÄ±n tipi, markasÄ± ve modelini seÃ§in. Uygun kontroller ekranda belirecektir. Ãœcretsiz bir uygulama olsa da reklam iÃ§erdiÄŸini belirtelim.

Remote CT â€“ Smart Remote

Remote CT uygulamasÄ±nÄ±n arayÃ¼z ve fonksiyonlarÄ±nÄ±nÂ ASmart Remote IR’a oldukÃ§a benzediÄŸini ifade etmemiz gerek. Bunun bir sebebi var; her iki uygulama da aynÄ± geliÅŸtiricinin eseri fakat bu uygulamada reklam bulunmuyor. KullanÄ±cÄ± arayÃ¼zÃ¼nÃ¼n daha dÃ¼z ve simge / butonlarÄ±n daha kÃ¼Ã§Ã¼k olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. GÃ¶rselliÄŸin de daha baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyebiliriz.

IR Universal Remote

IR Blaster Ã¶zellikli akÄ±llÄ± telefonunuzla baÅŸka cihazlarÄ± kontrol edebilmeniz ÅŸÃ¼phesiz gÃ¼zel bir ÅŸey fakat bunun iÃ§in kullanacaÄŸÄ±nÄ±z uygulamayÄ± Ã¶zelleÅŸtirebilmek de Ã§ok hoÅŸ olmaz mÄ±ydÄ±?Â IR Universal Remote uygulamasÄ± butonlarÄ±n renklerinden pozisyonuna dek hemen her ÅŸeyi dÃ¼zenleyebilmenize olanak tanÄ±yor. ArayÃ¼zÃ¼nÃ¼n ilgi Ã§ekici olduÄŸunu sÃ¶ylemek zor fakat Ã¼stteki uygulamalara kÄ±yasla daha fazla sayÄ±da cihazÄ± desteklemekte. KiÅŸisel bilgisayarÄ±nÄ±zÄ± da kontrol edebiliyorsunuz.Â IR Universal Remote’un Bluetooth desteÄŸi bulunduÄŸunu da belirtelim.

AnyMote â€“ Smart Remote Control

AnyMote uygulamasÄ± bu kategorideki en baÅŸarÄ±lÄ± arayÃ¼zlerden birisine ev sahipliÄŸi yapÄ±yor.Â IR Universal Remote kadar Ã¶zelleÅŸtirme olanaÄŸÄ± olmasa da dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekmeyi baÅŸarÄ±yor. UygulamanÄ±n cihazlarÄ± Wi-Fi Ã¼zerinden kontrol edebilme Ã¶zelliÄŸi de var.











