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iPhone sahibi olup FaceTime ya da iMessages ile iletişim kuruyor olabilirsiniz. Bu aynı zamanda iş arkadaşlarıyla da görüşme için seçilebilir. Ancak her zaman için başkalarına telefon numaranızı ya da iCloud için kullanılan e-posta adresinizi vermek istemeyebilirsiniz. iOS 11 ile bir çözüm geliyor.

iOS 11’de FaceTime ve Mesajlara E-posta Eklemek

Neyse ki iOS 11 ile bu soruna çözüm olabilecek basit bir seçenek eklendi. Artık birden fazla e-posta hesabı, mesajlaşma uygulamalarında tanımlama için kullanılabiliyor. Böylece kişisel hesaba ek olarak iş e-postası eklenerek bu paylaşılabiliyor. Böylece iCloud hesabınızı ya da telefon numaranızı vermeden diğerleriyle bağlantıya geçebiliyorsunuz. Bu arada şunu da belirtelim ki birden fazla iCloud hesabı eklenemez çünkü öncelik çakışması olur.

Ayarlar uygulamasını başlatın ve üstteki ada tıklayıp Apple ID kimliği için kullanılan ad, telefon numarası, e-posta bilgilerini görün. Devam edebilmek için Apple ID için gerekli parolayı girmeniz istenebilir. Ardından düzenleme butonuna basın ve e-posta ile telefon numarası ekleme seçeneklerini görün. iCloud hesabınız altına yeni bir e-posta eklemeyi seçin ve girin.

Bu yeni e-postanın kullanılabilmesi için doğrulama yapmanız gerekecek. Apple tarafından bir kod gönderilecek ve e-postayı açıp okuduktan sonra ilgili kodu e-posta ekleme alanına girmeniz gerekecek. Doğru biçimde girin ve hesabı doğrulayın.

Artık kullanıcılar eklediğiniz yeni e-posta adresini esas alarak FaceTime ya da Mesajlar üzerinden sizi bulup bağlantı kurabiliyor olacak. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.



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