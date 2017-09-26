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iOS 11 güncellemesini yapan bazı kullanıcılar, paylaşım ekranında Mesajlaşma sembolünün yer almadığından şikayetçi. Bu yüzden sadece diğer seçenekleri kullanabiliyorlar. Sebebi uzaktan yönetim yazılımıyla ilgili bir hata ve yakında onarılması bekleniyor. O zamana kadarki çözüm hazır.

iOS 11’de Paylaşım Ekranına Mesajlaşma Sembolünü Eklemek

Bir çözüm olsa da çok da olumlu bir durum denemez çünkü cihazdaki uzaktan yönetim profilini silmeniz gerekiyor. Bunun anlamı MobileIron, VMWare AirWatch gibi uygulamaların ve ayarlar uygulaması içindeki genel kısmında yer alan bu uygulamalara ait görünür profillerin silinecek olması.

Elbette telefonu iş amaçlı olarak kullanıyorsanız bu uygulamaları ve profilleri silmeniz mümkün olmayabilir. Bu yüzden yama çıkana kadar beklemek zorunda kalacaksınız çünkü henüz bulunan başka bir çözüm yok. Eğer bir yöntem bulursanız bize haber verebilirsiniz. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.



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