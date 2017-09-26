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Apple, iOS 11 ile getirdiği ve kullanıcılarına sunduğu yeniliklerle kullanıcı deneyimi açısından büyük adımlar atarak, geliştirilmiş tasarım ve varsayılan yeni bir Hücresel Veri‘ye geçiş seçeneği ile kullanıcılarına iPhone deneyimi yaşatmayı düşündü. Ancak Apple, kafa karıştırıcı Bluetooth ve WiFi geçişleri ile akıllarda soru işareti bıraktı.

iOS: Denetim Merkezindeki Bluetooth ve WiFi Renkleri Ne Anlama Geliyor?

iOS 10’da, herhangi bir butona basit bir dokunuşla her ayar devre dışı bırakılıyor, kapatıldığında kullanıcıya bildiriliyordu. Ancak kullanıcılar iOS 11 güncellemesi ile butonlara yeni tanımlanan renklerle, butonun aktif olup olmadığını anlayacak. Butonlara yeni tanımlanan mavi ve gri renkler farklı anlamlarla bağdaştırılmış ve kullanıcıya sunulmuş.

Mavi, iPhone’unuzun WiFi ya da Bluetooth’a bağlı olduğu anlamına gelir. Bu artık alışılagelmiş bir renktir ve anlamı da neredeyse hep sabittir.

Gri renk ise bağlantının kesildiğini belirtir. Bağlantı kesilmesi sizin bu butonları kapattığınız anlamına gelmez. Bu yüzden düğmeleri aktifleştirmek için tekrar dokunduğunuzda düğmeler mavi renge bürünmez yani tekrar bağlı hale gelmez.

Eğer WiFi ve Bluetooth’u kapatmak istiyorsanız da kapatmak istediğiniz seçeneği devre dışı bırakmanız gerekecek. Ayarlar > WiFi / Bluetooth adımını takip edip kapatmak istediğiniz butonu devre dışı bırakın.

WiFi ve Bluetooth simgelerinin kapatıldığını ve kapalı olduğunu gri simgenin üzerinde bulunan eğik çizgi ile anlarsınız. Unutmayın, gri renkli sade sembol bağlantının kesildiğini, gri renkli, üzerinde eğik çizgi bulunan sembol işlemin kapatıldığını ve kapalı olduğunu belirtir.

Bununla birlikte Hücresel Veri Ağı ve Kişisel Erişim Noktası seçenekleri aktif olduğunda simge yeşil bir hal alır. Tekrar kapatıldığında ise gri olur. WiFi ve Bluetooth’un kapalı olduğunu gri renkli simgenin üzerinde bulunan eğik çizgi ile anlıyorken Hücresel Veri Ağı ve Kişisel Erişim Noktası seçeneklerinin anlaşılması bunlara göre daha kolaydır. Sadece gri renkli simge.





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