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iOS 11 ile FaceTime ve Mesajlar’a sadece tek bir iCloud hesabı ile erişim sağlanabilecek. Ama FaceTime ve Mesajlar’ı bu yazımız sayesinde birbirinden farklı iCloud hesapları ile de kullanabilirsiniz.

iOS: FaceTime Mesajlara Birden Çok iCloud Hesabı İle Giriş Yapma

FaceTime ve Mesajlara birden çok iCloud hesabı ile giriş yapmak için ana iCloud hesabınızdan çıkış yapmanız gerekiyor. Bunun için Ayarlar‘a girip hesabınıza tıklayın ve Çıkış Yap işlemini gerçekleştirin.

iCloud hesabından çıkış yaptıktan sonra Ayarlar’a geri dönün ve FaceTime’a dokunun. FaceTime’da bulunan ”FaceTime için Apple ID’nizi kullanın” seçeneğine tıklayın ve başka bir hesapla oturum açın.

Ayarlar’a geri dönün ve Mesajlar’a girin. Mesajlar’da da, FaceTime’da oturum açarken izlediğiniz yolu izleyin. Ancak bu kez başka bir iCloud hesabı kullanın.

Farklı iCloud hesapları kullanarak FaceTime ve Mesajlar’da oturum açtıktan sonra Ayarlar’a geri dönün. Burada sayfanın üst kısmında bulunan arama çubuğunun altındaki ”iPhone’unuzda oturum açın” düğmesine dokunun ve ardından birincil hesabınızın bilgilerini doldurun. Şimdi tek cihazda üç hesabı yönetebiliyorsunuz. FaceTime, Mesajlar ve iCloud.





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