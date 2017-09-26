iPhone X’deki TrueDepth Kamera Üretime Engel Oluyor

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Apple’ın bu ay ilan ettiği iPhone 8 ve 8 Plus modelleri temelde sadece kablosuz şarj yeniliğini ekleyince kullanıcılar beklenen ilgiyi göstermedi ve iPhone 7’lerini değiştirmeye yanaşmadı. Aksine iPhone 6/6s sahipleri açısından anlamlı bir terfiye dönüştü. Aynı anda ilan edilen onuncu yıla özel Home butonsuz iPhone X ise 1000 dolar olmasına rağmen şimdiden almak için sabırsızlananlar çok. Gelin görün ki iPhone 8 satışta olmasına rağmen iPhone X üretimi başlamış bile değil çünkü yeni modeldeki farklı özelliklere yönelik donanımların üretimi sorunlu.

iPhone X’deki TrueDepth Kamera

Son gelen bilgilere göre cihazdaki derinlik algılayan TrueDepth kamerayla ilgili stok açığı var. Beklenen adetin sadece yüzde 40’ı teslim edildi ve 3 Kasım’da satışta olması planlanan iPhone X’in üretimi ancak Ekim sonunda istenen tempoya çıkabilecek ama elbette o zamana kadar başka bir sıkıntı yaşanmazsa… Beklentilere göre 27 Ekim’de önsipariş açılınca 40-50 milyon arası iPhone X alınacak. Kullanıcılar 1000 dolar ödeyecekleri cihazın mükemmel olmasını isteyecek ve Apple’ın başını ağrıtan sorunlar kaçınılmaz olacak.



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