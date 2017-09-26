







Lenovo’nun orta segment akÄ±llÄ± telefonlarÄ± arasÄ±nda yer alan Lenovo Vibe P1, kendi seviyesindekilere nazaran tam bir fiyat / performans Ã¼rÃ¼nÃ¼ olmayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±. Lenovo Vibe P1’in 5000 mAh gÃ¼cÃ¼ndeki bataryasÄ± ile hem priz arama derdiniz olmuyor, hem de baÅŸka bir telefona USB kablo sayesinde gÃ¼Ã§ aktarÄ±mÄ± yapabilmeniz mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼. AyrÄ±ca Lenovo Vibe P1 parmak izi sensÃ¶rÃ¼ sayesinde gÃ¼venliÄŸinizi Ã¶n planda tutmayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±. Bu yazÄ±mÄ±zda Lenovo Vibe P1 Stock ROM yÃ¼kleme adÄ±mlarÄ±nÄ± ele aldÄ±k. Siz de gÃ¶stereceÄŸimiz adÄ±mlarÄ± uygulayarak Lenovo Vibe P1’e orijinal Android sÃ¼rÃ¼mÃ¼nÃ¼ yÃ¼kleyebilirsiniz.

Gerekli dosyalar

QFIL

Lenovo Vibe P1’inize uygun olan ROM dosyasÄ±nÄ± buraya tÄ±klayarak bulabilir ve indirebilirsiniz.

Lenovo Vibe P1 Stock ROM YÃ¼kleme

BaÅŸlangÄ±Ã§ olarak size vermiÅŸ olduÄŸumuz baÄŸlantÄ± Ã¼zerinden QFIL programÄ±nÄ± bilgisayarÄ±nÄ±za indirin. Ä°ndirme iÅŸlemi bitince programÄ± kurun ve USB hata ayÄ±klamayÄ± etkinleÅŸtirme iÅŸlemine geÃ§in.

Bunun iÃ§inÂ AyarlaraÂ girerekÂ Telefon hakkÄ±ndaÂ kÄ±smÄ±ndanÂ YapÄ±m numarasÄ±Â seÃ§eneÄŸini bulun ve Ã¼st Ã¼ste basÄ±nÄ±z. Bu sayedeÂ GeliÅŸtirici seÃ§enekleriÂ gÃ¶rÃ¼nÃ¼r halde geldi. TekrarÂ AyarlaraÂ geri dÃ¶nerek bu seferÂ GeliÅŸtirici seÃ§eneklerineÂ girin.

Åžimdi ise Hata ayÄ±klama kÄ±smÄ±ndaki USB hata ayÄ±klamanÄ±n karÅŸÄ±sÄ±ndaki yuvarlak butonu saÄŸa doÄŸru sÃ¼rÃ¼kleyin. ArdÄ±ndan karÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±kan ”USB hata ayÄ±klamasÄ±na izin verilsin mi?”Â uyarÄ±sÄ±na ”Tamam”Â diyerekÂ devam edin. Åžimdi ise Lenovo Vibe P1’i kapatÄ±n. ArdÄ±ndan Ses yÃ¼kseltme ve GÃ¼Ã§ tuÅŸuna basarak Download moda girince USB kablo yardÄ±mÄ±yla bilgisayara baÄŸlayÄ±n.

Select Programmer kÄ±smÄ±ndaki Programmer Pathâ€˜Ä±n karÅŸÄ±sÄ±nda bulunanÂ BrowseÂ butonuna basarak klasÃ¶rÃ¼nÃ¼zden .mbnÂ uzantÄ±lÄ± dosyayÄ± seÃ§in. Daha sonra Select Build kÄ±smÄ±ndakiÂ Search Pathâ€˜Ä±n karÅŸÄ±sÄ±nda yer alanÂ BrowseÂ butonuna basarak ROM dosyanÄ±zÄ± seÃ§erek, Lenovo Vibe P1 Stock ROM yÃ¼kleme iÅŸlemine devam edin.

SonrasÄ±ndaÂ saÄŸ tarafta bulunanÂ Load XMLÂ butonuna tÄ±klayarak klasÃ¶rlerinizdeki dosyalardanÂ ilkÂ rawprogram0.xmlÂ dosyasÄ±nÄ± sonraki pencerede iseÂ patch0.xmlÂ dosyasÄ±nÄ± seÃ§in. Son olarak iseÂ Lenovo Vibe P1 Stock ROM yÃ¼kleme iÅŸlemini baÅŸlatmak iÃ§in Download butonuna basÄ±n.

Â YÃ¼kleme iÅŸlemi bittiÄŸinde Finish Download yazÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶receksiniz. Konu ile ilgili geri bildirimde bulunmak isterseniz, forum sayfamÄ±zÄ± ziyaret ederek uzman ekibimize bildirebilirsiniz.











