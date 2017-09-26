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Lenovo’nun iki sene evvel piyasaya sürdüğü Lenovo Vibe X2, güçlü donanıma ve ince bir yapıya sahipti. Bunun yanı sıra katmanlı renk yapısına sahip olan Lenovo Vibe X2 tam bir tasarım harikasıydı. Lenovo Vibe X2 32 GB dahili hafızaya sahip fakat Micro SD kart desteği yoktu. Bu yazımızda Lenovo Vibe X2 Root atma adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uyguladıktan sonra, Lenovo Vibe X2’nin tüm imkanlarını sınır tanımaksınız kullanabilirsiniz.

Gerekli program

KingRoot

Lenovo Vibe X2 Root Atma

Öncelikle size vermiş olduğumuz bağlantı üzerinden KingRoot programını bilgisayarınıza yükleyin.

KingRoot programını yükledikten sonra kurulum işlemlerini tamamlayarak açın.

Bu ekranda sizden USB kablo ile Lenovo Vibe X2’yi bilgisayara bağlamanızı istiyor. Ama bunun için USB hata ayıklama modunu aktif etmeniz gerek.

Öncelikle Ayarlara girin ve Telefon hakkında kısmından Yapım numarası seçeneğini bularak üst üste basınız. Bu sayede Geliştirici seçeneklerini görünür hale getirmiş oldunuz. Şimdi ise Geliştirici seçeneklerine girerek Hata ayıklama bölümünden Android hata ayıklama‘nın karşısındaki simgeye tıklayarak sağa doğru sürükleyin. Ekranınıza ”USB hata ayıklamasına izin verilsin mi?” uyarısı geldiğinde ise Tamam yazan seçeneğe basarak devam edin.

KingRoot cihazınızı algılayınca otomatik olarak sizin yerinize ayarlamaları yapacaktır. Son olarak karşınıza gelen ekranda ROOT yazan yere basarak Lenovo Vibe X2 Root atma işlemini başlatın.

Lenovo Vibe X2’nin Rootlu olup olmadığını anlamak için Root Checker uygulamasını indirerek test edebilirsiniz. Eğer aklınıza takılan sorular olur ise veya takıldığınız bir yer olursa, forum sayfamızı ziyaret ederek uzman ekibimizden destek alabilirsiniz.



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