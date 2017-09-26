OnePlus 3 ve 3T Sahiplerine Oxygen OS 4.5 Güncellemesi

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OnePlus 3 ve 3T sahiplerinin yer edindiği ürün forumlarına düşen yeni mesajlara bakılırsa yeni yazılım güncellemeleri dağıtımda. Açık Beta aşamasında olan Oxygen OS 4.5.0 güncellemesiyle birlikte bazı ilerlemeler geliyor. Çekilen fotoğraflara ufak logo eklenebiliyor ve fotoğraf düzenleme aracı da güncelleniyor. Daima açık ekran kadar iyi olmasa da ekrana “Lift up” adlı yeni bir özellik ekleniyor. Bir diğer yenilikse istenen saatte devreye giren gece modu. Oyundayım rahatsız etme modunda kullanıcılar rahatsız edilmiyor. Dosya gezgini ise yeni güvenli kutu özelliğiyle hassas verilerin ele geçirilmesini engelliyor.

OnePlus 3 ve 3T İçin Oxygen OS 4.5

Ek olarak başka ilerlemeler de var. Ağ hızını gösteren bilgi durum çubuğuna geliyor, düşük öncelikli bildirimler seçilebiliyor, OnePlus Slate fontu kullanılabiliyor, Dash Charge hızlı şarj sembolü değişiyor, kararlılık ve batarya tüketimiyle ilgili iyileştirmeler sunuluyor. Telefon arama uygulamasının arabirimi yeniden tasarlanmış. Android işletim sistemi sürümü ise Android 7.1.1 olarak kalmaya devam ediyor. Bu modele özel Android Oreo güncellemesi ilerleyen zamanlarda hazır edilecek yani Android 8.0 terfisi alacak.



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